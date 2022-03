Ouverture d’une nouvelle agence Cimm Immobilier à Mazan

Après une une première agence à Le Thor, Christelle Lacoste et Joris Bonneaud ouvrent une agence immobilière Cimm Immobilier à Mazan

Associés depuis 2019, Christelle Lacoste et Joris Bonneaud ne manquent pas d’ambition … Après l’ouverture d’une première agence à Le Thor aux résultats prometteurs (qui remporte en 2021 la troisième place du classement national Cimm), le duo poursuit sur sa lancée.

Mazan : un secteur dynamique

Aux prémices de leur alliance, les deux associés ont toujours visé une ouverture à Mazan. En tant que natif et habitant de Mazan, Joris maîtrise le secteur comme personne ! Outre cette connaissance solide, la ville est dynamique et en plein essor. On y voit actuellement s’y construire une zone artisanale de 20 hectares : de quoi attirer du monde !

Située à 5 km de Carpentras, cette commune conserve, malgré son développement, un esprit de village avec toutes les commodités nécessaires pour une qualité de vie optimale.

Cimm Immobilier : un esprit familial

Pour ces deux entrepreneurs, c’est l’esprit familial du réseau qui les a convaincus de rejoindre Cimm Immobilier. La proximité, les compétences juridiques et les innovations digitales sont autant de facteurs motivants et sécurisants pour Christelle et Joris.

Ce qui guide Christelle Lacoste et Joris Bonneaud …

Pour Christelle, “l’authenticité, la réactivité, la qualité sont les maîtres mots de notre équipe au quotidien.” Un petit conseil de la part de l’équipe pour les entrepreneurs encore frileux ? Maîtriser le secteur et se former, pour ensuite se lancer !