Location immobilière instantanée : La plateforme Koliving lève 4 millions

Koliving, la solution pour la gestion de la location immobilière “end to end”, lève des fonds pour concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités, faciliter le quotidien des professionnels de l’immo et l’accès au logement des Européens.

Faciliter le quotidien des pros de l’immo et l’accès au logement des Européens

Koliving, premier outil SaaS de location immobilière instantanée, vient de boucler une levée de fonds en seed de 4 millions d’euros auprès de LeFonds de FrenchFounders, de Business Angels et de la BPI. L’objectif est de construire le service de location le plus rapide d’Europe entièrement automatisé pour faciliter le quotidien des professionnels de l’immo et faciliter l’accès au logement des Européens. Cette jeune pousse bouscule déjà les codes du marché avec plus de 70 000 logements signés en l’espace de quelques mois auprès des professionnels de l’immobilier.

La startup qui a inventé la location instantanée pour les longues et moyennes durées et se positionne comme le CRM leader pour les pros de l’immobilier, vient de lever 4 millions d’euros avec LeFonds.vc de FrenchFounders, dirigé par Géraldine Le Meur, ses 2 investisseurs historiques Jonathan Banon (LeLivre scolaire) et Cyrille Derouaz. D’autres investisseurs rejoignent le tour, notamment, Stéphane Guinet, CEO du fonds Kamet (AXA), Sacha Poignonnec, fondateur & CEO de Jumia, Geoffroy Bich, Groupe BIC, Hervé et Marina De coatgoureden, Virginie Simon Ducrot, fondatrice & CEO de Boxtal (directrice de développement Laposte.fr), Frédéric Cézard, DG du Groupe Hexagone, Michel de Rosen, Chairman de Faurecia et Romain Bastide, Coach CEO, ainsi que plusieurs Business Angels du collectif French Founders comme Patrick Dreyfuss, COO Wealth Management Group at DBS Bank et Josselin Ruiz. La BPI vient compléter la levée de fonds. Celle-ci va également permettre à Koliving d’étoffer son équipe avec l’ouverture de plusieurs postes dans le développement et le commercial.

Devenir un acteur clé de la location en France et en Europe

En plus de vouloir renforcer sa position en France, Koliving ambitionne à devenir le leader européen sur le marché de la location longue et moyenne durée.

Le constat est le suivant : avec plus de 750 millions d’Européens, la startup prévoit une mise à disposition de plus de 360 000 logements sur la plateforme en 2024. La Belgique et le Luxembourg ouvriront courant du 2ème trimestre, viendra ensuite l’Espagne et le Royaume-Uni au 4ème trimestre, puis l’Italie et l’Allemagne en début d’année prochaine.

“Notre objectif d’ici les 5 années à venir est de rendre la location longue et moyenne durée, instantanée, accessible à l’ensemble des Européens, et ce grâce à notre plateforme digitale, explique Magali Safar, cofondatrice de Koliving. Notre vision est de permettre à chacun de trouver son logement rapidement, mais aussi d’offrir une solution ultra efficace pour la location de biens à nos partenaires propriétaires fonciers ou pros de l’immobilier. Le marché français est l’un des plus difficiles avec une réglementation drastique pour les locataires. Là où des acteurs internationaux rencontrent des difficultés, nous sommes portés par la satisfaction de nos utilisateurs.”.

« Lorsque Magalie et Michaël Safar ont présenté Koliving et leur ambitions, nous avons été convaincus par leur vision : offrir un service intégré capable de faire gagner un temps inégalé aux professionnels de l’immobilier, tout en offrant une solution immédiate aux particuliers. Ils développent une solution optimale b2b et b2c, innovante, scalable à l’international et qui simplifie la vie de tous”, explique Géraldine Le Meur, General Manager de LeFonds.

La plateforme obligée des pros de l’immobilier

Lancée initialement pour les particuliers, Koliving a ouvert, l’an passé, sa plateforme aux acteurs de l’immobilier. Avec cette nouvelle proposition, la plateforme est passée en 3 mois de 3 000 logements signés à plus de 70 000, et ce, proposés par plus de 60 administrateurs de biens. Ce succès auprès des acteurs du marché et des locataires s’explique par sa distinction concurrentielle : la réservation de A à Z, 100% en ligne et instantanée. Koliving permet aux acteurs professionnels de facilement gérer leurs biens et à leurs locataires de trouver leur résidence instantanément. Ce logiciel de location End to End permet aux professionnels de louer leur bien dans les meilleures conditions en intégrant leurs offres disponibles sur la plateforme. Les professionnels de l’immobilier réduisent les frais de location de 30%, le temps passé à la gestion des demandes et accélèrent le délai de location signée de plus de 7 jours.

Cette nouvelle expérience est offerte grâce à la technologie développée par les équipes de Koliving qui s’appuie sur l’intelligence artificielle.

Pour Magalie Safar, “Nous répondons à la demande des personnes qui désirent trouver rapidement un logement. S’il est possible de réserver une chambre d’hôtel ou un logement de vacances en Normandie ou à l’autre bout du monde depuis son smartphone en 5 minutes, pourquoi pas une habitation ? Pour se faire, Koliving s’appuie sur une IA pour répondre aux nouveaux usages”.

Une location moyenne et longue durée en quelques clics…

Avec son service d’accompagnement de bout en bout, les locataires peuvent effectuer une recherche multicritères partout en France. Le dépôt de candidature s’effectue entièrement en ligne. La quinzaine de pièces justificatives usuelles est à uploader sur le site, l’analyse se fait automatiquement, (dans de rares cas des pièces manuscrites nécessitent un traitement par opérateur Koliving). La décision qui est donnée en moins de 2 minutes, s’appuie sur une IA dédiée. Le locataire conclut sa réservation en réglant le premier mois sur Koliving.fr.

“Après un an de recherche et développement, la promesse a été respectée puisque notre intelligence artificielle valide 1 dossier toutes les 4 minutes. Nous avons ramené la validation d’un dossier locataire de 30 minutes à quelques secondes. Un gain de temps considérable pour tous nos clients, acteurs de l’immobilier, qui passaient un temps considérable à gérer les locations », précise Michaël Safar, cofondateur de Koliving.

Koliving est devenue l’interface de référence dans la recherche de location et se retrouve propulsée devant des acteurs immobiliers présents sur le marché depuis plusieurs années. Pour Colivys, partenaire de Koliving et gestionnaire de logements : “Koliving nous offre une solution de gestion pour nos biens immobiliers d’une efficacité redoutable. Au-delà du temps gagné et de l’efficacité indéniable, Koliving est une solution plus juste pour les locataires qui récompense le premier répondant.”

Koliving a été conseillé le cabinet Emroads avocats (Maître Marie-Laure Poupard) et LeFonds par le cabinet Viguié Schmidt & Associés (Maître Louis Chenard ).