Décoration : Kave Home ouvre de nouveaux magasins en France

Kave Home, la marque de meuble et décoration espagnole, annonce l’ouverture de 4 nouvelles franchises dans différentes régions avant l’été 2022.

Kave Home est présente dans l’hexagone depuis 2013 à travers son site web et physiquement depuis 2020 avec l’ouverture de son premier magasin en France à La Roche-sur-Yon (85).

Un objectif ambitieux pour offrir une expérience complète à ses clients

Après avoir ouvert 12 boutiques en Espagne et 40 points de vente shop-in-shop dans le monde entier, la marque de meubles et décoration espagnole se lance à la conquête de l’hexagone avec la prévision de 4 nouvelles ouvertures pour l’été 2022 : Dax (40), Ajaccio (20), Carré Sénart (77) et Metz (57).

La marque choisit de s’installer dans des zones commerciales à haut potentiel avec des cellules allant de 300 m2 à plus de 700 m2. Son objectif ? Se rapprocher de ses clients afin de leur offrir la possibilité de vivre l’expérience Kave Home et de voir les pièces de plus près avant d’acheter.

Dans ces 4 nouveaux magasins Kave Home, on pourra donc toucher les matériaux et essayer les produits, mais aussi s’inspirer pour ses futurs projets de décoration. On y retrouvera des ambiances pour chacune des pièces de la maison (intérieur comme extérieur) ainsi que des expositions des produits best-sellers et une zone de libre-service de petits objets de décoration et art de la table.

Ces boutiques disposeront également d’un espace « Meet & Coffee » où l’on pourra se faire accompagner par un des experts en décoration, tout en dégustant une boisson chaude. Kave Home met aussi à disposition de ses visiteurs une zone avec des ordinateurs où le client pourra accéder à l’ensemble du catalogue en ligne (+ 5000 références) et passer sa commande dans le cas où le produit qui l’intéresse n’est pas en stock en magasin.

Un espace réservé aux professionnels du secteur

Certains de ces magasins disposeront d’un espace réservé exclusivement aux professionnels du secteur où ceux-ci pourront se retrouver avec leurs clients pour travailler sur leurs projets de décoration d’intérieur. Ils auront alors accès à divers échantillons et de nombreux avantages pour des projets de décoration uniques.

Et après ?

Kave Home a un plan d’expansion ambitieux au niveau international pour les prochaines années et notamment en France, c’est pourquoi la marque est toujours à la recherche de nouvelles cellules commerciales pour se développer dans tout le territoire, aussi bien grâce à des franchises que des flagships.