Japandi, le style de décoration dont tout le monde parle

Le style Japandi est une des grandes tendances déco de cette année, mais savez-vous quelles sont ses origines ? On vous donne toutes les clés pour l’adopter chez vous. Le mot Japandi vient de la fusion entre « Japon » et « Scandinave ». Il représente donc l’union entre le minimaliste scandinave et l’esprit japonais.

Voici les clés pour un intérieur Japandi

Pour commencer, il faut garder en tête que la pièce devra être simple, légère et fonctionnelle.

1. Les couleurs à privilégier

Il faudra choisir une palette de couleurs chaudes et neutres, c’est la base et le secret pour réussir. Vous l’avez compris, si vous êtes fan des couleurs vives et des motifs, le style Japandi n’est pas fait pour vous. Cependant, vous pouvez vous aventurer avec des coloris plus frais et sobres comme le rose, le bleu ou le vert.

2. Quelques éléments imparfaits et des matériaux nobles

Comme vous, on adore les choses parfaitement imparfaites, on tombe sous le charme de tous les petits coins uniques et pleins de personnalité et c’est pourquoi on aime tant ce style. Choisissez des matériaux nobles et de qualité, des matériaux naturels comme le rotin, le lin, la céramique ou la pierre.

3. Les plantes et la lumière jouent un rôle central

Ce style de décoration se base sur les plantes dans les intérieurs, qui nous connectent à la nature et ont une forte influence Zen. On vous conseille donc d’ajouter quelques plantes au bon endroit, sans pour autant transformer votre maison en une jungle. La lumière est aussi très importante, profitez au maximum de la lumière naturelle et de la connexion avec l’extérieur. Dégagez les fenêtres ou habillez-les avec des tissus lumineux aux couleurs neutres.

4. Les pièces incontournables

Ici, on cherche des pièces au design minimaliste et fonctionnel, des pièces qui nous évoquent la paix rien qu’en les regardant. On conserve nos pièces faites en matériaux naturels, aux lignes propres et minimalistes. La table Jeanette est une de nos pièces favorites. Ajoutez un banc comme Beida ou Safara pour créer un espace chaleureux où se relaxer.

Pour la décoration, on choisira peu d’objets, entre autres une assiette, une tasse en céramique et une jolie théière. La collection Vreni sera votre allié pour décorer les espaces salle à manger et cuisine.