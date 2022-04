Paris 18e : Maison Atelier de 519 m² avec jardin et terrasse

Immobilier Paris 18e : Maison Atelier de 519 m² aux volumes exceptionnels donnant sur sur un jardin arboré cherche preneur.

Au sein de l’une des impasses les plus prisées du marché Lepic, à l’abri des regards et noyée dans la verdure, cette Maison Atelier de 519 m² aux volumes exceptionnels ouvre sur un ravissant jardin arboré plein sud de 135m² et une terrasse plein ciel.

Un espace de réception de 150 m²

En rez-de-jardin, un vaste espace de réception de 150 m² avec séjour, salle à manger, cuisine familiale et office, l’ensemble est sous une verrière magistrale toute hauteur qui offre une belle perspective sur le jardin paysager.

A ce niveau toujours, une suite avec chambre et salle de douche. Surplombant cet espace de vie, la mezzanine offre un point de vue plongeant mettant en valeur les beaux volumes de la maison.

A l’étage, on retrouve un atelier d’artiste sous verrière aménagé en bureau. Une chambre et sa salle d’eau, une lingerie et de nombreux dressings.

Une grande terrasse arborée de 29 m²

Accessibles de part et d’autre de ce palier par un escalier, une suite parentale avec salle de bains et dressings ainsi que deux autres chambres et leurs salles de bains donnent toutes les trois sur une grande terrasse arborée de 29 m².

Au fond du jardin, cette maison bénéficie également d’un atelier transformé en studio entièrement indépendant, ainsi que d’une grande cave à vin.

Accessible directement depuis la rue, un grand garage pouvant abriter plusieurs véhicules (41m²).

Possibilité d’acquérir un autre appartement de 53m² en sus du prix (également attenant au bien).

Le prix : 11 550 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.barnes-international.com.