1 EN LIVE du salon de la Franchise avec Karim Mamouri (Stéphane Plaza Immobilier)

Retour sur le salon de la Franchise avec Karim Mamouri, Directeur du développement Stéphane Plaza Immobilier.

Comment se passe le développement de l’enseigne ?

Karim Mamouri : Très bien depuis bientôt 7 ans le réseau se développe merveilleusement bien à la fois avec de nouveaux franchisés et à la fois aussi avec des franchisés qui se développent avec plusieurs points de vente aujourd’hui.

Quel est votre nombre d’enseigne aujourd’hui ?

Karim Mamouri : C’est un petit peu plus de 660 agences et ça reste un développement qui tourne autour des 100 agences par an en moyenne. Ce qui est le plus surprenant aujourd’hui c’est que la marque arrive à s’implanter sur des territoires où il n’y a pas encore d’autres franchises. Tout simplement parce qu’en fait la marque est extrêmement populaire et le capital confiance que Stéphane incarne à travers ses émissions, ses valeurs et bien les gens nous accordent ce capital confiance dans ces régions-là et on arrive à s’installer et à performer.

Quelles sont les régions qui attirent votre attention ?

Karim Mamouri : Les grandes métropoles, Paris, Bordeaux, Marseille mais aussi dans les régions comme la Bretagne ou un peu plus dans le centre de la France. On a des territoires qui jusqu’à présent apparaissaient moins attractifs mais qui le deviennent par le télétravail. La crise COVID a rebattu les cartes du paysage immobilier. Notamment de la consommation des particuliers là-dessus et c’est dans ce sens que nous accompagnons. On peut s’installer dans ces territoires-là facilement.

Quel impact a la situation actuelle sur vos franchisés ?

Karim Mamouri : Alors tout le monde s’est posé la question durant la crise COVID on s’est dit qu’elle va être la réaction du marché, qu’elle va être la réaction des candidats qui prétendent à entreprendre aujourd’hui. Finalement nous le métier de l’immobilier c’est quelque chose qui perdurera tout le temps tout le monde a besoin de se loger à un moment donné dans sa vie. On a eu beaucoup de franchises qui ont ouvert des deuxièmes, troisièmes agences durant cette période COVID parce que c’était un modèle pour eux rassurant. Sans compter les nouveaux qui voyaient les autres réussir, ils voulaient leur réussite à leur tour à travers cette marque. D’ailleurs, c’est pour ça qu’on a été élu, pour la 2e fois, « marque préférée des Français » et « agence immobilière de l’année ».

Pourquoi choisir Stéphane Plaza Immobilier ? Quelle est votre spécificité ?

Karim Mamouri : Aujourd’hui on a la chance, en France, d’avoir plein de marques qui travaillent dans l’immobilier et des bonnes marques. Maintenant la nôtre va se démarquer par plusieurs points. Déjà ça va être cette volonté de mettre le client au centre du projet et de l’accompagner avec bienveillance. Cet accompagnement avec bienveillance se traduit ainsi par notre volonté de rendre compétent le client ce que fait Stéphane dans ses émissions et de lui transmettre notre métier de manière à ce qu’on puisse parler le même langage à cet instant on n’est plus dans un rôle immobilier comme étant un expert, un « sachant » auprès du client mais vraiment comme un partenaire, un coach et on va déterminer toute la stratégie commerciale que ce soit d’acquisition ou de vente ensemble et ensuite toute la partie formation qui est beaucoup portée sur le comportement. Romain Pauline, le directeur de la formation, pourrait vous en parler encore mieux que moi et une animation qui est à la carte et après on aurait pas le temps ici mais on a différents outils je pourrais pas vous les citer je ne serais pas exhaustif et ils seront trop nombreux.

Combien ça coûte de devenir franchisé Stéphane Plaza Immobilier ?

Karim Mamouri : Aujourd’hui un projet global c’est en moyenne 150 000€. Mais attention dans ces 150 000€ il y a 60 000€ qui composent votre rapport c’est une somme que vous devez détenir qui va vous permettre, si le besoin s’en faisait ressentir, de pouvoir faire face aux dépenses d’une activité comme d’une agence immobilière pour les 6 premiers mois. Le reste c’est 90 000€ généralement qui est emprunté, on accompagne d’ailleurs nos candidats dans ce sens et ça permet de payer la redevance, les frais de formation, l’ameublement dans les agences, les travaux toutes ces choses-là.

Combien cela rapporte à vos agents immobilier ?

Karim Mamouri : C’est variable en fonction des territoires. Il y a des agences qui vont atteindre tout ça, une cible où l’on sait qu’on s’est donnée avec eux parce que chaque franchisé a vu un business plan avec son expert-comptable. Il a une somme qui souhaite atteindre et l’animation va mettre en place un plan d’action avec lui pour y parvenir mais ça c’est une conséquence. L’objectif c’est de se dire comment je capte des clients qui ont des projets de vie et comment je les accompagne au mieux, la conséquence ça sera une baisse de gain financier parce que c’est un travail bien fait. Maintenant je ne peux pas répondre très précisément à cette question parce que chaque niveau de rentabilité sera différent en fonction d’où est plantée la structure. Aujourd’hui ce que je peux dire c’est que nos franchisés sont heureux, ils gagnent bien leur vie parce qu’ils font bien leur travail et ils sont tellement heureux que ça les pousse à ouvrir plusieurs points de vente pour le coup mais je vous invite à aller les voir s’ils souhaitent communiquer là-dessus.

Quels conseils donneriez-vous à un futur franchisé pour réussir ?

Karim Mamouri : Alors déjà complètement convaincu qu’il a envie d’entreprendre on a des personnes parfois qui viennent à notre rencontre mais c’est une question qui se pose et le chemin là n’est pas encore totalement entamé dans leur esprit. Quant à cette capacité à entreprendre ou pas on va plutôt parler de quelles sont les qualités que doit avoir la personne qui s’apprête à entreprendre. Ça doit être des personnes qui sont motivées, qui ont envie de travailler pour eux tout en étant accompagnées parce qu’elles ont besoin d’être rassurés. Ils ont besoin aussi d’être conseillés pour être performant, des personnes qui sont prête à manager parce qu’ils vont avoir pour la première fois une équipe et qu’il faudra manager avec bienveillance c’est à dire qu’il va falloir des personnes, des commerciaux qu’il va falloir accompagner sur la durée, monter en compétences, accompagner dans leur réussite avant sa propre réussite c’est toutes ces choses aujourd’hui, nous on est capables de déceler ces compétences auprès de nos candidats on est surtout capable de les former et de les rendre autonomes sur le terrain très rapidement et d’être rentable surtout.

