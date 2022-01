Immobilier : M6 devient l’actionnaire majoritaire du réseau d’agences immobilière Stéphane Plaza

Jusqu’ici M6 détenait 49% du réseau d’agences immobilières de l’animateur vedette de la chaîne, en investissement 2,5 millions d’euros supplémentaires dans la franchise, le Groupe détient désormais 51 % du capital.

De l’immo à la télé, il n’y a qu’un pas et vice-versa … Alors qu’M6 détenait 49% du réseau d’agences immobilières de l’animateur vedette de la chaîne, Stéphane Plaza, le Groupe de Nicolas de Tavernost renouvelle sa confiance au président et cofondateur de la société, Patrick-Michel Khider de Lusigny, et investit 2,5 millions d’euros supplémentaires dans le réseau Stéphane Plaza Immobilier, montant ainsi à 51% de son capital et devenant l’actionnaire majoritaire. « M6 consolidera le réseau de 660 franchises dans ses comptes, parmi ses activités de diversifications », a précisé Nicolas de Tavernost. La participation de Stéphane Plaza et ses responsabilités, elles, inchangées.

Un succès incontestable

Créé en mai 2015, alors que le milieu se gaussait de l’idée saugrenue de monter un nouveau réseau d’agences immobilières en se basant sur la notoriété d’un animateur de télé, Stéphane Plaza Immobilier s’est incontestablement imposé dans le paysage immobilier tout en bousculant les lignes. Les raisons du succès ? Empathie, bienveillance, écoute … L’animateur vedette et comédien a mis son image et sa marque de fabrique, celles qui ont fait son succès aussi bien sur le terrain que sur le petit écran, au service du réseau, et il a proposé un concept innovant cherchant à rompre avec les codes du secteur. Cette année encore, Stéphane Plaza Immobilier était élu « Marque préférée des Français » dans la catégorie « réseaux d’agences immobilières » pour les années 2022-2023.

Déjà 660 agences sur le terrain …

Fort de plus de 660 franchises, Stéphane Plaza Immobilier a dégagé en 2020 un résultat net de 6 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 16,5 millions d’euros (contre 1,9 million en 2015).