Réseau de mandataire immobilier : 3G Immo s’offre une nouvelle identité visuelle

Le réseau de mandataires 3G Immo Consultant devient 3G IMMO et s’offre une nouvelle image, avec un nouveau logo et un nouveau slogan.

Un nom raccourci et un nouveau logo

Le réseau de mandataires immobiliers change d’identité visuelle. Dans le cadre du changement engagé depuis maintenant presque un an pour moderniser son image de marque, 3G IMMO franchit une nouvelle étape et s’offre un nouveau logo et un nom raccourci, 3G Immo Consultant devient ainsi 3G IMMO pour faciliter sa mémorisation et l’inscrire comme nom d’ensemble, en tant que socle à tous les mandataires immobiliers qui le composent.

Un nouveau slogan autour des valeurs fondatrices

Enfin, l’enseigne immobilière redéfinit son positionnement en se dotant aussi d’un nouveau slogan. La nouvelle devise des membres du réseau 3G Immo ? « L’immobilier nous rassemble, l’humain nous relie”.