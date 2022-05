Nomination : Antoine Berté est nommé Responsable de Développement de Keys REIM

Keys REIM annonce la nomination d’Antoine Berté au poste de Responsable de Développement des régions Île-de- France, Val-de-Loire et Normandie.

Antoine Berté, 33 ans, possède une expérience en investissement privé et des connaissances en immobilier. Il a notamment été Conseiller financier au sein de la Gestion privée du groupe La Française (2016 – 2018) et Assistant commercial et marketing (2014 – 2016) pour la plateforme de référencement de produits Alpheys (ex- CD Partenaires).

Cette expérience est complétée par une connaissance du monde immobilier : de 2018 à 2022, il a exercé comme Agent immobilier au sein des agences Laforêt puis comme Responsable du Développement immobilier chez Maxal.

Au sein de l’équipe commerciale de Keys REIM, dirigée par Sébastien Janin et composée de 8 responsables de développement sur l’ensemble de la France, Antoine Berté contribuera à l’animation du réseau de partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) de Keys REIM pour les zones Paris, Yvelines, Essonne, Val-de- Loire et Normandie.

« L’arrivée d’Antoine Berté au sein de l’équipe commerciale de Keys REIM nous permettra de poursuivre l’élargissement de notre réseau de partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine et la dynamique de distribution de nos produits » déclare Sébastien Janin, Directeur commercial de Keys REIM.