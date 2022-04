Nomination : Judith Magharian-Boulanger devient Directrice Développement Grands Comptes pour Keys Reim

En tant que Directrice Développement Grands Comptes, Judith Magharian-Boulanger développera le positionnement de Keys REIM auprès de la clientèle Grands Comptes, notamment les compagnies d’assurance et les banques privées.

Depuis 2008, Judith Magharian-Boulanger était en charge du positionnement et du référencement de l’offre mobilière et immobilière du groupe La Française auprès des plateformes de distribution et des assureurs. Ses 20 années d’expérience en Asset management, dont 15 dans l’immobilier collectif, l’ont aussi amenée à travailler auprès des banques privées et sur les enjeux de Marketing.

Judith Magharian-Boulanger a également occupé les fonctions de Responsable Marketing d’Edmond de Rothschild Asset Management (2000 – 2005) et de Responsable commerciale de Fortis Investissement (2006 – 2008).

En tant que Directrice Développement Grands Comptes de Keys REIM, Judith Magharian-Boulanger pilotera le positionnement et le référencement des offres actuelles et futures de Keys REIM auprès des grands comptes, notamment les compagnies d’assurance et des banques privées. Elle contribuera également aux côtés des équipes commerciales à accélérer le développement du réseau de distribution de Keys REIM auprès des family offices, des groupements de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) et des sociétés de gestion.

Pour Grégory Neulat, Chief Business Officer de Keys REIM : « L’expérience de Judith Magharian-Boulanger permettra de poursuivre la dynamique de croissance de Keys REIM en assurant le positionnement de nos futurs produits auprès des assureurs et en accélérant le développement de notre réseau de distribution« .