Moriss Immobilier annonce l’acquisition de deux terrains dans le metaverse via Sandbox & Decentraland. Celles-ci viennent renforcer l’ADN du Groupe dans son approche digitale et numérique de l’immobilier.

Au-delà des questions de notoriété et de visibilité, le Groupe Moriss Immobilier a choisi d’investir dans le metaverse afin d’être au plus près des tendances et des enjeux sociétaux qui ont occupés une place prépondérante ces derniers mois et ceux à venir.

Si la question de l’immobilier et du metaverse n’en est pour le moment qu’à ses balbutiements, le Groupe a pour ambition d’unir le monde réel et le metaverse avec toute une série d’activations et de fonctionnalités liées entre ces deux univers.

« Moriss Immobilier a toujours été à l’avant-garde sur les questions afférentes au monde digital. Nous croyons à l’évolution du Web.3 et nous suivons ces évolutions depuis quelques mois. Dans notre cas, il sera sans doute question de promotion immobilière et d’activités commerciales au travers des différents locaux que nous pourrons mettre en place sur Sandbox et Decentraland » déclare Mickael Abitbol, Fondateur de Moriss Immobilier.