Crédit immobilier : Artémis courtage fait l’acquisition de JM Courtage

Artémis courtage renforce sa présence dans les Pays de Loire avec l’acquisition de JM Courtage, société de courtage en crédit immobilier, prêt professionnel, assurance de prêt et regroupement de crédit, implantée en Mayenne.

Dans un contexte où les Français sont de plus en plus nombreux à être en quête de conseils pour les accompagner dans leurs démarches de financement*, cette opération permet à Artémis courtage d’accélérer son développement dans la région des Pays de la Loire où la société dispose désormais de 11 agences (à Angers, Nantes, Saint-Nazaire ; La Roche-sur-Yon, les Sables d’Olonne, Savenay, Laval et Château-Gontier) et d’accélérer son maillage national. Le Groupe couvrent en effet avec ses 100 agences, les principales régions Hauts-de France, Nouvelle Aquitaine, Ile-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes.

« Artémis courtage a toujours déployé une politique de développement dynamique portée par la croissance organique et externe en investissant dans des entreprises fidèles à son esprit entrepreneurial », rappelle Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage.

Deux agences à Laval et Château-Gontier

Créée en 2010, par Julien Maugendre, la société JM Courtage, est avec ses deux agences situées à Laval et Château-Gontier, un acteur particulièrement dynamique et identifié dans le département. JM Courtage a réalisé un chiffre d’affaires en 2021 de 740 mille euros et a concrétisé depuis sa création plus de 3 000 projets immobiliers.

Julien Maugendre reste à la tête de JM Courtage

« JM Courtage, est une entreprise avec une approche similaire à la nôtre, basée sur la qualité de services et le professionnalisme. Julien Maugendre continuera à apporter son dynamisme et à diriger JM Courtage. Nous nous appuierons sur nos synergies et nos connaissances respectives pour accroitre nos parts de marché », précise Christophe Grouas Directeur Général adjoint en charge du développement d’Artémis courtage.

« Nous sommes ravis de rejoindre Artémis courtage. Être adossé à un groupe à la forte dynamique va nous permettre d’engager une nouvelle phase de notre croissance et favorisera certainement le déploiement d’une gamme de services plus large », indique Julien Maugendre, fondateur de JM Courtage.

* Etude Artémis courtage / OpinionWay Mars 2022 : 72% des Français estiment qu’un courtier améliore les chances d’obtenir un crédit (+ 5 pts vs sept. 2021) et 66% jugent qu’ils facilitent le recours à une assurance emprunteur extérieure (+5 pts).