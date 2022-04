Réseau immobilier : Les Agences de Papa préparent leur arrivée dans le metaverse

Les Agences de Papa annoncent le lancement dans les prochaines semaines du 1er écosystème de l’immobilier dans le metaverse.

Allier les meilleures technologies web 3.0 pour améliorer l’expérience utilisateur en remodelant les usages

« En demeurant sur leur objectif de poursuivre la digitalisation des métiers de l’immobilier, en utilisant le numérique comme levier du réel, Les Agences de Papa poursuivent leur stratégie de développement en préparant l’avenir, indiquent les dirigeants du réseau immobilier digital dans un communiqué. En effet, l’utilisation de la Blockchain, des cryptomonnaies et des NFTs permettront d’améliorer significativement les services proposés aux clients.«

L’utilisation de la blockchain pour plus de sécurité et faciliter la prise de décisions

Si plusieurs acteurs se sont déjà positionnés dans le metaverse notamment sur la commercialisation de terrains, les Agences de Papa, veulent aller plus loin en proposant de relier le monde réel et le monde virtuel. L’objectif des Papas ? « Donner à tous les acteurs plus de transparence sur l’environnement des biens immobiliers proposés, un accès facile et sécurisé à encore plus d’informations sur les biens et services, et en favorisant des décisions plus précises et plus rapides.«

La création d’un écosystème complet et ouvert à tous

Le nouvel écosystème des Agences de Papa sera accessible à tous (entreprises, particuliers), à travers une plateforme web 3.0 et permettra de naviguer et d’effectuer autrement les démarches dédiées à l’acquisition d’un bien mais également de profiter de toutes les activités annexes propres au metaverse comme les solutions d’investissement, le développement de la communauté de l’immobilier, l’échange entre les contributeurs, le développement de l’espace virtuel et donc de l’offre (de biens immobiliers mais aussi de services tels que le déménagement, la décoration d’intérieur, la rénovation, etc.).

Lancement imminent d’une ICO

Pour financer la réalisation de son projet, les Agences de Papa vont lever des fonds au travers d’une ICO (levée de fonds en crypto-monnaies) qui s’articulera en plusieurs temps : Préventes : à partir du 15 avril 2022; 1 er round : 15 mai – 15 juin 2022; 2 e round : 15 juin – 15 juillet 2022; 3 e round : 15 juillet – 15 septembre 2022.

« Notre ADN est ancré dans l’innovation depuis la création des Agences de Papa. En moins de trois ans, nous avons disrupté les codes du marché immobilier grâce à une offre originale 100% digitale, portée par un nouveau modèle de rémunération inédit pour le plus grand nombre. Aujourd’hui, avec le metaverse, une révolution technologique majeure se dessine, ouvrant la voie à des opportunités de développements formidables. Cette fois encore, nous comptons bien exploiter ces leviers technologiques pour accélérer davantage notre croissance ! », expliquent Frédéric Ibanez & Nicolas Fratini – Les Papas Fondateurs.