Nomination : Cécile Costa intègre la direction de Scannell Properties France

Cécile Costa rejoint Scannell Properties France en qualité de nouvelle Directrice du développement et de l’environnement

Le promoteur-investisseur immobilier américain Scannell Properties, spécialisé dans les grands projets industriels et logistiques, renforce ses compétences sur le plan environnemental. Cécile Costa, spécialiste de la gestion des risques environnementaux, des personnes et des biens pour les bâtiments logistiques, intègre la société, en France, pour diriger tout particulièrement les aspects liés aux objectifs de réduction de l’empreinte carbone et de l’impact environnemental fixés par Scannell Properties pour ses développements et restructurations debâtiments.

Scannell Properties France a adhéré à la charte sur la performance environnementale et économique de l’immobilier logistique, en lien avec le ministère de la Transition écologique, le ministère du Logement et le ministère de l’Industrie. Cette charte prévoit notamment des engagements sur la performance environnementale du bâti, les aménagements favorables à la biodiversité et l’infiltration des eaux pluviales. Cet engagement de Scannell Properties confirme l’impulsion affirmée de développer l’activité logistique dans un cadre éco-responsable.



« La maîtrise de l’impact écologique de nos réalisations est un élément capital de notre stratégie de développement et son importance est essentielle chez nos clients, utilisateurs et investisseurs. Partenaires des territoires, nous souhaitons valoriser leur attractivité dans le respect de la dimension environnementale. L’arrivée de Cécile nous permet de franchir un pas plus que significatif pour atteindre nos objectifs de réduction de l’impact carbone et des risques environnementaux de nos projets en imaginant des solutions immobilières encore plus pertinentes, compatibles avec les objectifs économiques, commerciaux et RSE. » explique Amaury Gariel, Managing Director Europe & Royaume-Uni.



Fabrice Cervoni, Managing Director France de Scannell Properties précise : « À l’heure où les développements immobiliers logistiques se multiplient sur l’ensemble du territoire pour approvisionner des bassins de consommation aux besoins grandissants, nous sommes enthousiastes à l’idée que Cécile rejoigne Scannell Properties et participe à son implantation en France. Harmoniser réflexion environnementale à long terme, maîtrise des aléas et impératifs d’efficience d’opérateurs ou d’industriels devant opérer à court terme va constituer l’essentiel de son nouveau challenge. »