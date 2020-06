Léo Attias réélu à la Présidence de FIABCI France

Christophe Tanay et Jean-Marc Torrollion invités du Fiabci France Business Networking

Leo Attias a été réélu à l’unanimité à la présidence de FIABCI France. Ce sera son 3e mandat. L’occasion pour lui de mener à terme un beau projet : l’organisation du prochain congrès FIABCI world qui se tiendra du 24 au 29 mai 2021 au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris.

Léo Attias ne cache pas son émotion… Il est flatté de la confiance que lui accorde de nouveau les 20 membres du conseil d’administration de FIABCI France en le réélisant pour 3 ans à l’unanimité à la tête de cette fédération destinée à permettre aux professionnels de l’immobilier de développer leur réseau et leur business à l’international.

« Je suis ému, explique-t-il. La confiance du conseil d’administration m’est renouvelée. J’en déduis donc que le travail accompli jusqu’ici pour restructurer la fédération, lui insuffler une stratégie… a été bien accompli. C’est vrai qu’aujourd’hui, la FIABCI est une fédération qui compte. Elle a de plus en plus de poids. Ce 3e mandat me permettra de terminer le travail commencé en octobre avec mon équipe : l’organisation du prochain congrès FIABCI world qui se tiendra du 24 au 29 mai 2021 au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris. Il sera l’aboutissement du travail que nous avons réalisé à FIABCI France depuis que j’en suis le président depuis 2013.»

Léo Attias l’assure : pas de 4e mandat pour lui. Il souhaite ensuite passer la main … à une Femme !

La France accueillera les professionnels de l’immobilier du monde entier

C’est bien la candidature de la France qui a été retenue pour l’organisation du prochain congrès FIABCI world. 50 délégations étrangères seront présentes et cet événement mondial réunira 3 000 personnes, dont tous les acteurs de l’immobilier national, et les 4 grands syndicats que sont la FNAIM, l’UNIS, le SNPI et le FPI. A cette occasion, la FIABCI fêtera son 72e anniversaire car c’est bien un Français, Pierre Colleville, qui a créé cette fédération en 1951.

La seule fédération mondiale de l’immobilier

La FIABCI est la seule fédération mondiale. Elle est présente dans 70 pays et regroupe une centaine d’associations de l’immobilier, soit près de 2 millions de membres. La FIABCI fédère tous les métiers de l’immobilier mais pas seulement… Son rôle est aussi de réunir tous les métiers connexes et annexes à l’immobilier. Partenaire incontournable de l’ONU, reconnue pour son expertise, la FIABCI est consultée régulièrement pour tous les problèmes de logement.

A noter : FIABCI France et le MIPIM REED MEEDEM seront partenaires pour le Paris Estate week du 14 au 17 septembre. Léo Attias a été nommé membre du comité scientifique du MID 2020 ( Moniteur Innovation day) qui aura lieu à l’Ile Seguin le 19 octobre 2020.

