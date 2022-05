Colonies lève 920 millions d’euros auprès d’Ares pour l’acquisition de 2 000 colocations

Colonies annonce un engagement de financement d’Ares Management pour déployer son offre de logement en colocation dans plusieurs grandes métropoles d’Europe de l’Ouest.

Colonies, concepteur et opérateur de logements, annonce l’engagement de financement d’un fonds managé par Ares Management – via sa stratégie de crédit alternatif – pour l’acquisition et la rénovation d’appartements en colocation.

Fournir une offre abordable, de qualité et à faible impact écologique avec 1 milliard d’euros

Suite à cet engagement, Colonies et Ares visent jusqu’à 1 milliard d’euros d’investissements, effet de levier compris, dédiés à de nombreux logements partagés en colocation. Colonies prendra en charge la recherche, l’architecture et la décoration, la location et la gestion des appartements.

Les deux entreprises ont pour ambition de fournir une offre abordable, et de qualité, à faible impact écologique pouvant accueillir jusqu’à 10 000 locataires. Un accord qui permet à Colonies d’accroître sa présence sur les marchés d’Europe de l’Ouest.

« L’engagement d’Ares va nous permettre d’atteindre notre objectif en créant près de 10 000 logements pour les jeunes : des logements abordables, offrant une excellente qualité de vie dans une vingtaine de villes européennes – et ainsi permettre de doubler le pipeline de développement de Colonies. » explique Alexandre Martin, cofondateur de Colonies.

Répondre aux besoins de la vie moderne et à la crise du logement

L’expérience client et locataire proposée est pensée pour répondre aux besoins de la vie moderne. A cet effet, sont proposés des démarches simplifiées en ligne, une assistance au quotidien et des prix tout compris (incluant les charges, internet et l’assurance). Outre l’acquisition et la rénovation de propriétés existantes, l’impact carbone par locataire est également amélioré grâce à des espaces communs plus économes en énergie.

Colonies entend répondre à la crise du logement à laquelle les locataires des grandes villes européennes sont confrontés – en particulier les jeunes – suite au déficit des constructions en logement neuf, aux flux migratoires urbains et à l’augmentation des prix du locatif. Pour remédier à cela, Colonies vise à faciliter l’accès à des lieux de vie abordables et de qualité, conçus en fonction des besoins d’aujourd’hui.

« En proposant une stratégie d’agrégation d’appartements, nous apportons une réponse innovante à l’impossibilité pour les investisseurs de déployer de gros volumes sur cette classe d’actifs. Cette offre est rendue possible par l’usage de la technologie et l’excellence opérationnelle de nos équipes. » ajoute François Roth, cofondateur de Colonies.

« Nous sommes ravis de nous associer à Colonies pour créer un portefeuille diversifié d’appartements en colocation, flexibles et abordables, à travers l’Europe. Cela représente une opportunité de rendements ajustés en fonction du risque intéressants pour nos investisseurs institutionnels. Cet engagement permet par ailleurs d’aligner nos activités d’investissement avec notre effort d’impact sociétal en aidant à répondre à la demande d’habitat abordable en Europe de l’Ouest et pour s’efforcer de réduire l’impact carbone de l’immobilier. » conclu Eli Appelbaum, Managing Director d’Ares Alternative Credit strategy.