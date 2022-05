Nominations : Le groupe Polylogis accueille Hervé Minjon et Bruno Moscardini

Acteur majeur du logement social, Polylogis annonce l’arrivée de deux nouveaux membres : Hervé Minjon et Bruno Moscardini

Polylogis annonce l’arrivée d’Hervé Minjon au poste de directeur général adjoint de LogiRep et de Bruno Moscardini en qualité de directeur général de LogiCap, LogiCap Normandie, LogiH et FLH Habitat, filiales promotion du Groupe. Tous les deux sont également nommés membres du comité exécutif du Groupe.

Leurs expériences respectives permettent à Polylogis de poursuivre sa transformation. Le but est de relever les 5 engagements qu’il s’est fixé (performance, service clients, digital, innovation et RSE) et ainsi répondre aux enjeux clé du logement.

Hervé Minjon, directeur général adjoint de LogiRep

Nommé DGA de LogiRep, Hervé Minjon vient remplacer Jean-Christophe Pichon, appelé à d’autres missions au sein du Groupe.

Il a en charge le pôle clients particuliers, avec notamment :

la gestion locative et les relations de proximité avec les locataires ;

l’entretien et la réhabilitation du patrimoine ;

les attributions et les ventes de logements ;

la rénovation des quartiers, dans ses dimensions techniques, sociales et urbaines ;

la gestion et le développement des résidences spécifiques ;



la gestion optimisée des charges et des équipements communs.

Il assurera également le pilotage de certaines missions transverses. Telles que la politique des achats, la politique de développement durable et d’innovation technique, la stratégie patrimoniale.

Diplômé de l’École polytechnique et des Ponts et Chaussées, Hervé Minjon a notamment été à la tête de la direction départementale des Vosges (de 2004 à 2008). Ensuite, il a été directeur général des services de la Ville de Vannes. Depuis 2011, il évolue dans le secteur du logement social. Notamment en qualité de directeur général adjoint de Maisons & Cités, 60 000 logements dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Avant de rejoindre Polylogis, il était, depuis 2020, directeur du patrimoine et des projets d’Action Logement Immobilier. Là bas, il animait 50 filiales sur différents métiers opérationnels des ESH.

Bruno Moscardini, directeur général de LogiCap, LogiCap Normandie, LogiH et FLH Habitat

À la tête des filiales promotion du Groupe, Bruno Moscardini a pour mission de solidifier les activités « accession sociale » et « promotion privée » en créant des synergies avec les différents savoir-faire du Groupe et en accompagnant la démarche environnementale et sociétale.

Il mettra son expérience de promoteur immobilier au sein de grands groupes au service des équipes pour réussir ce challenge.

Ingénieur de l’École centrale de Nantes, Bruno Moscardini a commencé sa carrière chez Bouygues Construction en 1998. Il a évolué au sein du groupe Bouygues jusqu’en 2020 où il a successivement occupé les postes de conducteur de travaux, maître d’œuvre, directeur opérationnel dans le Val d’Oise. Il a enfin été directeur d’agence avec la responsabilité d’un centre de profit en charge du développement et du suivi des opérations de promotion. Depuis 2020, il occupait le poste de DGA chez Nexity Apollonia.