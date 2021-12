Bruno Le Maire confirme la hausse du taux du Livret A au 1er février

Pour protéger les Français contre l’inflation, le 1er février 2022, le taux du livret A va augmenter. Bruno Le Maire l’a confirmé au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC.

Le taux du livret A va augmenter

Le Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire l’a annoncé ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, le taux du Livret A qui est de 0,5% va augmenter début 2022 : « Le taux du Livret A augmentera (…)pour des millions de Français qui ont un compte, soit plus de 50 millions de personnes. J’en prends l’engagement ce matin ». Et d’ajouter : «Protéger les Français contre la hausse des prix est ma priorité absolue aujourd’hui parce que je suis lucide sur l’inflation».

L’inflation progresse de +2,8% sur un an

Si le Ministre du budget n’a toutefois pas précisé le montant de la hausse à venir, celle-ci, la première depuis août 2011 reflétera notamment la poussée de l’inflation. Alors que le niveau général des prix affiche une hausse de +2,8% sur un an en novembre selon l’INSEE, le livret A ne rapporte plus que 0,5%.

Rappelons que l’Etat a la possibilité de faire évoluer le taux de rémunération du Livret A deux fois par an, le 1er février et le 1er août. Et que les Français ont placé 35 milliards d’euros sur leurs livrets A en 2020.

L’annonce de Bruno Le Maire fait suite à celle du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui avait indiqué, vendredi sur RTL, que le calcul du taux du Livret A intégrerait l’inflation de ces six derniers mois.