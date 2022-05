Bordeaux : Appartement de 330 m² avec vue sur le Jardin Public

Immobilier Bordeaux (33) : Appartement unique de 8 pièces et 330 m², au sein d’un magnifique hôtel particulier en pierre de taille, donnant sur le Jardin Public, cherche preneur.

Véritable coup de coeur pour cet appartement à la rénovation aussi exceptionnel que son adresse. Au sein d’un magnifique hôtel particulier en pierre de taille, donnant sur le Jardin Public, appartement époustouflant d’élégance où tout a été pensé minutieusement pour le confort de ses propriétaires.

8 pièces et 4 chambres

L’appartement de plus de 330 m², de plain pied, traversant sur 3 rue, avec pas moins de … 21 fenêtres dont 11 sur le Jardin Public exposé Sud avec vue directe et plongeante dans le jardin.

L’appartement dispose d’une somptueuse galerie d’entrée avec vestibule, une enfilade de 2 salons baignées de lumières et une salle à manger ainsi qu’une cuisine dinatoire luxueusement équipée LEICHT. Une suite parentale complète avec chambre, salle d’eau, salle de bain, dressing, le tout avec une vue directe sur les arbres du Jardin. Côté amis : 3 chambres et 2 salles d’eau. 1 grand bureau complète cet ensemble absolument unique. Une grande cave et 2 garages en location peuvent suivre les prochains acquéreurs.

Le prix : 3 290 000 euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.bordeauxsothebysrealty.com/fr/.