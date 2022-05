Immobilier Le Thillay (95) : Coreal retenu pour construire un ensemble tertiaire de 2 550 m2

COREAL, spécialiste de la construction métallique, réalise les futurs entrepôts et bureaux de « François a la patate », distributeur de pommes de terre francilien, au sein du parc d’activités « A Park – Les Grands Champs ».

Cet ensemble de 2 550 m2 de surface de plancher regroupera un entrepôt, des bureaux et un logement.

Les surfaces de l’entrepôt seront aussi destinées à assurer le stationnement de la flotte automobile de l’entreprise. À l’extérieur, un parking végétalisé de 16 places et une zone de livraison réservée aux poids lourds complèteront le programme.

Le bâtiment sera doté d’une structure principale en acier. On note aussi la présence d’une couverture isolée avec étanchéité bicouche, d’une enveloppe en bardage métallique double peau, de maçonnerie enduite et de menuiseries à rupture de pont thermique en aluminium. Enfin le bâtiment est composé de portes sectionnelles isolées en acier galvanisé.

Le chantier, démarré en mars 2022, sur les plans du cabinet d’architecte ARTCHIMAD, sera livré en novembre de la même année. Ce délai de livraison très court a été rendu possible par la fabrication en amont de structures métalliques, marque de fabrique du Groupe COREAL.

Puisqu’en conformité avec le code de l’urbanisme, l’ensemble de la toiture sera équipé de panneaux solaires dans un second temps. La toiture sur laquelle seront présents les panneaux solaires s’étend sur une surface totale de 1 500 m2.

A Park – Les Grands Champs, une zone d’activité en plein essor

Le parc d’activités « A Park – Les Grands Champs », labellisé « Grand Paris », est situé au Thillay (95) à proximité immédiate de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle et de ses infrastructures associées. Étendue sur une superficie de 27 hectares, cette zone bénéficie du dynamisme économique de l’aéroport international. Ce derniers accueillant en son sein des bureaux, des laboratoires, des showrooms, des hôtels ou encore des entrepôts logistiques.

Le parc d’activités est par ailleurs distant de Paris de seulement 25 kilomètres : la commune du Thillay, dans le Val-d’Oise, bénéficie d’un environnement rural, mais également d’une excellente desserte routière et autoroutière, à proximité des autoroutes A1, A3, A16, A86 et A115.

Entreprise familiale, « François a la patate » fournit plus de 700 brasseries parisiennes depuis 1955 et tient à travailler en circuits courts. « Francois a la patate » assure désormais sa distribution sur le territoire national mais également en Angleterre. Bénéficiant de l’engouement du « fait maison » suite aux confinements successifs, « François a la patate » voit désormais plus grand, avec l’implantation de ses entrepôts et bureaux dans cette zone à fort potentiel.

En pratique : Zone d’activité A PARK – Les Grands Champs, 95500 Le Thillay . Maîtrise d’ouvrage : SCI Le champ du lys. Architecte : ARTCHIMAD. Surface de plancher : 2 550 m2. La livraison est prévue pour novembre 2022.