Cyril Janin succède à David Benbassat à la direction opérationnelle de Bien’Ici

Les actionnaires de Bien’ici confient la direction opérationnelle du portail à Cyril Janin. L’objectif ? Poursuivre le développement du site.

Les actionnaires de Bien’ici, portail des professionnels de l’immobilier, confient à Cyril Janin la direction opérationnelle de la société. Cyril Janin succède à David Benbassat qui était Directeur Général depuis 2016. Cyril Janin cumulera cette nouvelle fonction avec la présidence de Bien’ici. Le reste de l’équipe de direction de Bien’ici est inchangée avec notamment deux directeurs généraux adjoints Didier Monnet (Commerce et Développement) Philippe de Ligniville ( Communication Data).

Bien’ici est devenu en moins de six ans le 3ème portail immobilier

Cyril Janin aura pour mission de poursuivre le fort développement de Bien’ici, d’apporter de nouvelles briques de services au bénéfice des professionnels de l’immobilier et de préserver l’avance technologique du site. Sa politique d’innovation sera au service des consommateurs.

« Je remercie très sincèrement David Benbassat du travail accompli qui a permis à Bien’ici, en moins de six ans, de se hisser à la 3ème place des portails immobilier. Aujourd’hui, Bien’ici, c’est 156 millions de visites en 2021, un chiffre d’affaires en croissance de près de 60% et plus de 12 000 clients actifs. Une belle page se tourne, une nouvelle s’ouvre : j’ai toute confiance en Cyril et en son équipe pour l’écrire et faire de Bien’ici l’outil de référence pour les professionnels de l’immobilier, reconnu par leurs clients« , commente Jean Marc Torrollion, Président de la Fédération Nationale de l’Immobilier & du Conseil d’Administration de Bien’ici