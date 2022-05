Pascal Papé (ancien rugbyman) : Accepter que l’échec fait partie du rebond

Mon Podcast Immo en live de la conférence CGP, reçoit Pascal Papé, ancien capitaine de l’équipe de France de rugby.

Son enfance compliquée, sa dépression, sa tentative de suicide… Pascal Papé, champion de rugby, capitaine de l’équipe de France revient sur son parcours au micro d’Ariane Artinian en marge de la conférence cgp « Résilience et Dépassement de soi », organisée par Sébastien Bareau (Prium City) le 16 mai 2022 dans les locaux de l’IMSI.

Les émotions extrêmes du sportif de haut niveau, l’euphorie de la victoire, la tristesse de la défaite… « Quand on vit des émotions extrêmes, explique t-il, la moindre faille non traitée rejaillit. Dans mon cas, c’était un peu particulier. J’ai eu un parcours de vie difficile, j’ai vécu en famille d’accueil avec une épee de Damocles au dessus de ma tête. J’avais toujours caché au monde du rugby qui j’étais vraiment. Je me mentais à moi-même». Le plus dur pour le champion ? « Le gros travail a été de m’accepter, raconte Pascal Papé. Il a fallu accepter que mon histoire fait partie de ma vie, accepter que mes faiblesses de jeune homme son aussi mes forces de rugbyman ».

Directeur sportif du CSBJ Rugby, Pascal Papé, est aussi cofondateur de la société de conseil ATID Consulting qui intervient en entreprise sur la qualité de vie au travail, sur la gestion du stress ou encore la maitrise des émotions. « Il faut accepter que l’échec fait partie de la réussite, que les parcours sont faits d’obstacles, reprend-il. L’important quand on tombe, quand on est en échec, c’est de repartir. » Et de conclure : « Le rugby est le ballon d’oxygène qui m’a sauvé la vie ».

Son livre, sorti en 2017 : Double Jeu