Le salon IMMOTISSIMO s’installe à du 7 au 9 octobre

Vous souhaitez accélérer vos projets immobiliers ? Rendez-vous à IMMOTISSIMO Marseille du 7 au 9 octobre.

Pour sa 26e édition, le salon de l’immobilier Aix Marseille Provence se transforme, se réinvente et devient IMMOTISSIMO Marseille. Organisé par GL Events, en partenariat avec la Caisse d’Épargne CEPAC, IMMOTISSIMO Marseille est le rendez-vous de tous les acteurs de l’immobilier au Parc Chanot à Marseille, du 7 au 9 octobre 2022.

Pourquoi IMMOTISSIMO ? Un nom inspirant et fédérateur qui porte en son cœur l’expertise de la filière immobilière et de ses acteurs. Fort de son expérience de plus de 25 ans, IMMOTISSIMO devient une marque nationale qui permet d’accompagner les visiteurs dans la concrétisation de leurs projets immobiliers grâce à des conseils personnalisés et une rencontre avec les experts de la région.

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à IMMOTISSIMO Marseille

Véritable accélérateur des projets immobiliers, IMMOTISSIMO Marseille rassemblera sur trois jours, les partenaires immobiliers et institutionnels de la région et plus de 70 exposants de la filière. Banques, promoteurs, cabinets d’architectes et de notaires, agences immobilières, home staging, constructeurs et bailleurs sociaux, tous les acteurs seront présents pour répondre aux futurs acquéreurs qui veulent concrétiser un projet de résidence ou d’investissement et faciliter les démarches et le processus d’achat.

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à cet événement gratuit et incontournable de la cité phocéenne pour rencontrer les professionnels de l’immobilier.

IMMOTISSIMO, les nouveautés

Un Village Agences accueillera le public pour présenter les opportunités exclusives du territoire et trouver le logement de ses rêves.

Un Espace Conseils regroupera des experts, avocats, notaires, pour répondre à toutes les questions pour aboutir en toute sérénité aux bons choix.

Permettre aux particuliers de faire le point sur les nouvelles tendances

IMMOTISSIMO est l’occasion de faire le point sur l’actualité du marché dans l’immobilier. Le nombre de transactions atteint des records avec 1 115 000 ventes de biens immobiliers anciens en 2020 et 2021 en France.

Les villes en périphérie des grandes métropoles ont le vent en poupe, particulièrement chez les 25/34 ans qui recherchent des espaces verts et des petits commerces de proximité.

La présence d’un extérieur (jardin, balcon, terrasse), la qualité de la connexion Internet et la performance énergétique du logement, auparavant secondaires, sont devenues des critères d’exigence. Un Français sur trois a réalisé une transaction immobilière au cours des deux dernières années. 41 % envisagent de vendre, d’acheter ou de mettre en location un bien immobilier dans les deux ans à venir.

Comme dans de nombreuses villes de l’Hexagone, les prix continuent de progresser à Marseille avec une hausse des prix de 6,6% sur l’année et même de près de 20% dans certains arrondissements très convoités, selon le baromètre LPI-Se Loger. D’après la FNAIM, le prix moyen est supérieur à 3 200€/m². La ville de Marseille mais aussi les territoires alentours se caractérisent par une forte tension immobilière, liée à la conjugaison de la frénésie d’achat conjuguée à un manque de disponibilité des biens à la vente, qu’ils soient neufs ou anciens.

IMMOTISSIMO, grâce à sa plateforme digitale www.immotissimo.com propose un large éventail de contenus tels que les actualités du marché, les nouveaux programmes, des éclairages, des bons plans et des conseils adaptés aux différents profils d’acquéreurs.

Pour les porteurs de projets, c’est l’occasion d’obtenir des réponses aux questions qu’ils se posent et même à celles qu’ils n’avaient pas envisagées : les étapes d’une construction de maison, les dispositifs immobiliers de défiscalisation, les conseils pour choisir son prêt immobilier, etc.