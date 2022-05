Proptech : Masteos s’allie à Casafari pour faciliter la vie des investisseurs immobiliers en Europe

Faciliter le quotidien des professionnels de l’immobilier pour répondre à une demande de plus en plus exigeante des investisseurs, c’est le fer de lance du partenariat entre Casafari et Masteos.

La digitalisation de l’immobilier au service de l’investissement locatif

Casafari, proptech propulsée à Lisbonne en 2018 et installée dans plusieurs pays d‘Europe, met à disposition des professionnels une base de données immobilières inédite, offrant une vision exhaustive du marché. Avec l’aide de près de 300 collaborateurs, l’entreprise répertorie sur une plateforme unique, toutes les informations du marché immobilier disponibles en ligne, qu’elles proviennent d’agences ou de propriétaires privés en éliminant les doublons . « Nous offrons aux professionnels une représentation complète et actualisée du marché. Grâce à notre expertise, le professionnel de l’immobilier peut conseiller l’acheteur avec précision et lisibilité, apportant ainsi une réelle valeur ajoutée à sa mission, explique Maxime Hueber, Vice-Président de Casafari. « Nous détenons un produit ultra-pertinent à l’heure de la digitalisation massive, une forte connaissance du milieu immobilier, et le nerf de la nouvelle guerre : la data ! ».

C’est cette base de données immobilières qui a séduit Masteos. Start-up française fondée en 2019 à Paris qui offre aux particuliers l’opportunité de se constituer un patrimoine locatif en simplifiant et centralisant les étapes de l’investissement : courtage en ligne, accompagnement notarial, fiscalité optimisée, gestion locative, ameublement…

« La data est au cœur de notre croissance», souligne Thierry Vignal, président et cofondateur de Masteos. «Elle nous permet de valider nos intuitions et de trouver le bien idéal pour chaque investisseur. D’autant que l’acheteur dans l’immobilier prend un gros risque, surtout sur l’investissement locatif, car il porte sur des montants importants qui engagent toute une vie ».

« Masteos, comme Casafari, a la volonté de révolutionner l’écosystème de l’immobilier. Ensemble construisons les ponts permettant d’accéder à un marché lisible et prospère », conclut Maxime Hueber.

Une alliance pour accélérer la conquête du marché immobilier européen

Présent en France, en Italie, au Portugal, et en Espagne, Casafari entend poursuivre son expansion sur le marché européen. La plateforme immobilière accompagne désormais plus de 30 000 partenaires professionnels, en employant 250 collaborateurs issus de 24 nationalités différentes, et qui devrait se renforcer avec un recrutement de 50 nouveaux profils lancé en début d’année.

En juillet 2021, Casafari a d’ailleurs reçu un mandat de 115 millions de dollars (100 650 000 €) pour constituer un portefeuille d’immobilier résidentiel et commercial, auprès d’investisseurs institutionnels. En parallèle, un tour de table de série A a permis à la start-up de lever 20 millions de dollars (17,5 millions d’euros) : 15 auprès d’un pool d’investisseurs rassemblés autour du fonds de capital-risque Prudence Holdings, et 5 auprès d’une filiale de Starwood Capital Group, arrivée en novembre 2021. De son côté, Masteos annonçait la même année une levée de fonds de 15 M€ pour renforcer l’aspect clé en main de sa solution et se déployer en Europe. Un partenariat à suivre de près…