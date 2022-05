Thierry Vignal (Masteos) : Où investir au Portugal ?

Mon Podcast Immo reçoit Thierry Vignal, Président de Masteos, au micro d’Ariane Artinian

Une bonne idée d’envisager un investissement immobilier au Portugal ? Thierry Vignal, fondateur de Masteos répond au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, mais il faut faire attention. « Ce n’est pas le pays le plus sous évalué d’Europe, met-il en garde. L’explosion des prix a fait dévisser les rentabilités à Lisbonne ». En attendant l’assainissement du marché à Lisbonne, il recommande néanmoins de s’intéresser à Porto et à Braga où les prix sont plus sages.