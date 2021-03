Le groupe SeLoger rejoint The French Proptech

Le Groupe SeLoger fait son entrée au sein de l’association The French Proptech, mouvement social d’entrepreneurs qui fédère plus de 180 acteurs de l’immobilier et de l’innovation.

Groupe SeLoger, une boîte tech avant tout, au service de la recherche immobilière

Acteur majeur du digital en France, le Groupe SeLoger initie depuis plus de 30 ans des évolutions et des révolutions numériques toutes en lien avec la recherche immobilière. Du 3615 SeLoger initié en 1992 à « The » place de marché immobilière composée de 11 sites d’annonces, trois décennies plus tard, le Groupe SeLoger s’inscrit clairement dans l’univers des Tech compagnies les plus influentes en France.

« Plus de 400 personnes sont mobilisées au quotidien à l’IT, la data et au produit pour faire de l’écosystème du Groupe SeLoger un des plus puissants et des plus innovants au service des utilisateurs », explique Olivier Le Gallo, CMO et membre du Comité exécutif du Groupe SeLoger.

En 2011, ce fleuron français est racheté par le groupe de presse allemand Axel Springer. Un rachat qui donne au Groupe SeLoger une nouvelle dimension internationale et lui permet, aux côtés des autres marketplaces du géant allemand comme Immoweb, Immowelt ou encore Stepstone de devenir un acteur référent du digital sur le marché Européen.

Groupe SeLoger in The French Proptech, un rapprochement audacieux et évident

« Ce mouvement pluri-acteurs créé de nombreuses opportunités pour dynamiser le secteur de l’immobilier et le tourner vers l’avenir. L’ensemble des start-ups et des scale-ups qui composent la French Proptech répondent aux nouvelles attentes des Français en matière d’expérience de recherche immobilière et de services attendus pour simplifier, garantir et sécuriser leurs projets», observe Olivier Le Gallo.

Et de poursuivre : « Ce partenariat va nourrir un de nos enjeux prioritaires basé sur l’accélération de l’intégration de l’AI dans les fonctionnalités de nos sites…Par la richesse de nos data et de nos données nous pourrons permettre aussi au mouvement d’approfondir la connaissance sur les comportements du marché immobilier. Un échange de bons procédés avec une quête commune, la satisfaction des utilisateurs professionnels ou des particuliers.”

Dans le détail, cette collaboration se caractérisera notamment par l’organisation de sessions de pitchs inversés en vue d’implémenter de nouveaux outils à l’offre de service du Groupe SeLoger. Au programme aussi la participation à des workshops qui permettront de développer la « culture start-up », de nouveaux modes de travail et de management au sein du Groupe et auprès de ses équipes opérationnelles.

En route pour le French Proptech Tour 2021

En parallèle, le Groupe SeLoger embarquera, aux côtés des start-ups et des autres partenaires du mouvement, sur les dates du French Proptech Tour en 2021 sur sa version physique mais aussi digitale. Loïc Da Silva, CTO du groupe intègrera les Jury Members des PropTech Start-Up & Scale-Up Europe Awards 2021 dont la finale se déroulera en septembre au Propel by MIPIM.

Ensemble, The French Proptech et le Groupe SeLoger s’engagent à promouvoir une innovation française humaniste, accessible à toutes et tous, au service du lien social et d’un projet urbain responsable et durable.

« Nous sommes très fiers que le Groupe Se Loger active ce partenariat avec la French Proptech, se réjouit Pierre Leroy, président du mouvement French Proptech. Le groupe a été un des pionniers de la digitalisation du secteur et de la proptech en offrant aux acteurs emblématiques de la transaction la possibilité de rendre visible leur offre de biens via le minitel puis internet. Ce partenariat s’inscrit totalement dans la stratégie de notre mouvement qui est d’hybrider le secteur immobilier et de plugger des acteurs et des solutions développées par des talents innovants. »



2020). Groupe SeLoger , est leader des annonces immobilières en France avec plus de 60 millions de visites par mois sur l’ensemble de ses sites (juin2020).