Mon Cercle Immo : Une plateforme dédiée à tous les investisseurs immobiliers, néophytes ou expérimentés

Christopher Wangen, investisseur et entrepreneur en immobilier, a accompagné en 5 ans 10 000 personnes dans l’investissement immobilier. Aujourd’hui, il crée Mon Cercle Immo pour répondre à un problème majeur en France : la difficulté d’investir dans l’immobilier suite au manque de réseau.

82% des Français voient l’immobilier comme un investissement sûr dans lequel le retour sur investissement est presque garanti (+ 165 % en 25 ans d’après SeLoger). 51% des investisseurs choisissent la pierre pour se constituer un patrimoine. Pour 45% d’entre eux, il s’agit d’un bon moyen pour se générer des revenus complémentaires.

Quelle que soit la raison pour se lancer, l’investissement immobilier se démocratise et gagne désormais les ménages modestes. Les employés et les ouvriers sont en effet à l’origine de plus d’un quart des investissements locatifs. Seulement voilà, investir son argent dans l’immobilier ne s’improvise pas. Certains investisseurs voient leur projet devenir un parcours du combattant, d’une part par manque d’informations et de l’autre par la difficulté de faire appel à des professionnels du secteur sérieux. Nombreux sont ceux qui font face à un artisan qui ne termine pas les finitions, un expert-comptable qui conseille mal sur la stratégie fiscale à adopter ou encore un gestionnaire locatif incapable d’assurer son rôle.

Une plateforme où trouver les meilleurs professionnels pour ses projets immobiliers.

Fort du succès de ses multiples opérations immobilières et de son expérience en gestion du patrimoine, Christopher Wangen, a créé une formation en investissement immobilier pour accompagner les néophytes dans leurs opérations. Il devient rapidement LA référence en France avec une communauté de 200 000 personnes (YouTube et Instagram) et 10 000 personnes formées en immobilier. Cependant, sa mission n’était pas encore tout à fait aboutie à ses yeux. Il s’aperçoit qu’un grand nombre d’investisseurs de sa communauté se sentent isolés et seuls face aux choix des professionnels pour mener à bien leur projet immobilier et à la gestion des problèmes suite à l’incompétence des professionnels choisis. Problèmes qu’il a lui-même rencontrés à ses débuts.

Christopher Wangen, le fondateur, confirme : « L’immobilier a beau être une valeur refuge par excellence, beaucoup de Français ont peur d’y investir ou se font avoir. »

Il décide donc de créer Mon Cercle Immo en 2020 pour répondre au besoin urgent de recenser des professionnels compétents sur une seule et même plateforme. Son objectif aujourd’hui est de faire de Mon Cercle Immo la première plateforme en France permettant à chacun de posséder les connaissances nécessaires et de trouver les meilleurs professionnels pour ses projets immobiliers.

« Mon Cercle Immo a pour mission d’accompagner chaque français dans leurs projets d’investissement immobilier. Aujourd’hui, il ne suffit pas d’être riche pour investir dans l’immobilier mais posséder le réseau et suffisamment de connaissances pour le faire ; tout le monde en est capable peu importe son milieu social ! » , dit Arnaud Cheminant, CEO de Mon Cercle Immo.

Mon Cercle Immo veut donc rendre efficace et transparent pour tous l’investissement immobilier via une plateforme qui facilite et sécurise la recherche de professionnels de confiances à chaque étape de son projet. Christopher Wangen, explique : « Nous avons comme objectif d’accompagner des millions de Français dans leurs projets d’investissements immobiliers afin qu’ils investissent en toute sérénité. »

Avant tout une communauté …

La plateforme Mon Cercle Immo est entièrement gratuite pour les investisseurs. Ils peuvent donc émettre une recherche et trouver les professionnels dont ils ont besoin en toute simplicité (et en gagnant du temps) à chaque étape de leur projet. Les investisseurs payent ensuite directement leurs professionnels choisis, sans passer par la plateforme en ligne. De plus, les équipes accompagnent les acquéreurs dans la définition de leurs besoins afin de les orienter vers les professionnels correspondant au mieux à la typologie de leur projet.

Mon Cercle Immo est bien plus qu’une plateforme de mise en relation. C’est une véritable communauté de partage et d’entraide entre passionnés d’immobilier : des professionnels, des acquéreurs et l’équipe du groupe pour faire le lien afin que chacun puisse développer son réseau et ses connaissances.

… qui profite de beaux événements

Mon Cercle Immo organise en ce sens des événements sur tout le territoire : MCI Family (pour parler business immo en compagnie de fiscalistes, notaires, artisans, agents immobiliers…), « Les soirées immos ont permis de créer beaucoup de business et même de voir de personnes s’associer sur des projets, précise Arnaud Cheminant, CEO de Mon Cercle Immo Nous délivrons beaucoup de contenus gratuits afin que chacun ait accès à la connaissance ; cela passe par des webinars sur notre chaîne YouTube et nos articles de blogs très poussés. »

Les investisseurs se voient également mis à contribution au développement de la plateforme en partageant leurs expériences ; elle est co-construite avec ses utilisateurs.

Christopher Wangen, souligne : « Mon Cercle Immo est un cercle vertueux qui tourne grâce à l’entraide. Le tout piloté par ma superbe équipe, toujours prête à t’aider ! »