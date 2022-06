3e édition record pour la Fondation L’Adresse qui reverse 31 091€ de dons à l’Unapecle

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

L’opération « Imagine-toi en super-héros » a permis de recueillir 31 091 € de dons qui permettront à des parents d’accompagner leur enfant hospitalisé tout au long de son parcours de soins.

Tout au long du mois de février, dans le cadre d’une opération nationale « 1 dessin = 1 euro », le réseau l’Adresse s’est fortement mobilisé, permettant à la Fondation l’Adresse de soutenir pour la 3ème année l’association UNAPECLE.

Hanane Zinnedaine, membre du Comité Exécutif de la Fondation l’Adresse et Virginie Tourne, Secrétaire Générale de l’Adresse ont ainsi remis le 23 mai dernier un chèque d’une valeur de 31 091 € à Catherine Vergely, Secrétaire Générale de l’UNAPECLE, à l’Hôpital Gustave Roussy et en présence du Dr Christelle Dufour, Cheffe du Département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent.

Une mobilisation record

Après le succès de l’édition 2021, sur le thème « Princes et Princesses » qui a permis de récolter 26 271 €, un nouveau record a été battu cette année encore ! En effet, l’opération « Imagine-toi en super-héros » a permis de recueillir 31 091 € de dons qui permettront à des parents d’accompagner leur enfant hospitalisé tout au long de son parcours de soins. La mécanique est simple, 1 dessin récolté = 1 euro reversé par l’agence l’Adresse participant à l’opération.

Permettre de loger les parents d’enfants hospitalisés loin de chez eux

Cette mobilisation annuelle est un engagement fort pour la Fondation l’Adresse et l’UNAPECLE qui réunit 43 associations d’aide aux enfants malades du cancer qui sont souvent confrontées à la difficulté de loger les parents d’enfants hospitalisés loin de chez eux.

« Les fonds reversés à l’UNAPECLE permettront de participer aux loyers de logements situés près des hôpitaux et ainsi d’aider financièrement plus de 50 familles par an. Ce soutien est indispensable pour les enfants et leurs parents. » explique Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse. Elle ajoute « En tant qu’agents immobiliers, nous avons à cœur d’y contribuer activement, d’autant qu’être auprès de son enfant malade est un besoin essentiel pour toute famille touchée par la maladie ».

Des dessins pour adoucir et égayer le quotidien des enfants malades

Les dessins collectés ont quant à eux été remis aux enfants hospitalisés afin d’adoucir et d’égayer leur quotidien; des marques de soutien envoyées par leurs camarades qui sont chaque année plus nombreux à participer. Cette année, dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, la Fondation l’Adresse et l’UNAPECLE ont également décidé de participer au mouvement de solidarité européen en allouant une partie des fonds à la recherche et au financement d’hébergements pour les familles d’enfants ukrainiens pouvant poursuivre leur parcours de soins en France. C’est ainsi qu’une soixantaine d’enfants atteints de cancers ou de leucémie ont été accueillis, pour être soignés dans des centres de santé de plusieurs régions françaises.