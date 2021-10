La Fondation l’Adresse fidèle à l’association RoseUp pour Octobre Rose

Pour cette troisième année de soutien, nous souhaitons renouveler notre engagement auprès de l’association Rose Up avec pour objectif de battre notre record de 2020 ! Cet engagement est une véritable fierté, il est important pour tous de faire preuve d’humanisme et de solidarité en particulier après ces périodes difficiles que nous venons de vivre.

Après avoir récolté plus de 65 000 € en 2019 et 2020, la Fondation l’Adresse renouvelle son engagement pour la troisième année consécutive auprès de RoseUp et se mobilise pour Octobre Rose. La mécanique est simple : 1 panneau posé = 10 € reversés par l’agence l’Adresse à l’association RoseUp via la Fondation l’Adresse.

Soutenir l’association RoseUp ? Rien de plus simple. Durant tout le mois d’Octobre Rose, pour chaque panneau* affiché chez soi, 10 € seront reversés par l’agence L’Adresse à la Fondation éponyme. Une manière d’apporter sa pierre à l’édifice et un soutien non négligeable aux femmes touchées par le cancer.

RoseUp, une association qui œuvre pour soutenir les femmes atteintes d’un cancer

Depuis sa création en 2019, la Fondation l’Adresse a pour objectif de lutter contre les inégalités dans l’accès au logement et s’engage également aux côtés de RoseUp, une association qui œuvre pour soutenir les femmes atteintes d’un cancer et également leurs proches tout en défendant leurs droits. L’association est d’ailleurs très active sur la question du droit à l’oubli, déterminante dans le cas d’un accès au logement par l’octroi d’un prêt bancaire. Ces combats sont toujours au cœur de la mobilisation de la Fondation l’Adresse en 2021 qui ne cesse de préserver les valeurs du réseau, caractérisé par un état d’esprit solidaire et plaçant l’Humain au cœur de son fonctionnement.

Battre le record de 2020…

Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse déclare « Pour cette troisième année de soutien, nous souhaitons renouveler notre engagement auprès de l’association Rose Up avec pour objectif de battre notre record de 2020 ! Cet engagement est une véritable fierté, il est important pour tous de faire preuve d’humanisme et de solidarité en particulier après ces périodes difficiles que nous venons de vivre. »

*Afin de permettre à tous d’afficher son soutien et de se mobiliser, les panneaux sont disponibles gratuitement et sans condition, sur simple demande auprès de l’agence l’Adresse la plus proche ou directement via le site de la fondation.