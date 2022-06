Evelyne Gielen, agent et formatrice immobilier, explique pourquoi et comment consulter l’acte de base (et ses annexes) d’un bien immobilier.

Dans cette vidéo, Evelyne Gielen, agent et formatrice immobilier, explique pourquoi et comment consulter l’acte de base et surtout ses annexes, qui contiennent les plans sur lesquels s’est basé le notaire pour rédiger l’acte de base, d’un bien immobilier.