Expertimo : Le modèle le plus juste pour les mandataires immobiliers ?

Alors qu’une multitude de modèles économiques se challengent au sein des réseaux immobiliers, Expertimo affiche sa différence.

Créateur et leader du business model à 100 % de commission depuis plus de 10 ans, avec plus de 700 mandataires et agences immobilières, le réseau immobilier change la donne avec un recrutement sélectif, basé sur l’expérience, le savoir-être et l’envie d’entreprendre. Nous avons voulu en savoir plus sur ce réseau de mandataires dont la devise « travailler AVEC un réseau et non POUR un réseau » a suscité notre curiosité ».

La clé du succès d’Expertimo

Expertimo fait la promesse de rétrocéder 100% des honoraires à ses mandataires et de leur réserver un secteur dans lequel ils ne souffriront pas de la concurrence de leurs pairs ; En contrepartie, Expertimo ne recrute que des mandataires expérimentés ; Expertimo fait le pari de rassembler les meilleurs outils et service au sein de sa plateforme Expertimo On Cloud afin de pousser la performance de ses mandataires.

En conséquence, les conseillers Expertimo bénéficient auprès de leurs clients d’une image professionnelle, au sein d’un réseau homogène, ce qui a également, pour conséquence d’attirer les meilleurs mandataires qui souhaitent bénéficier d’une telle image pour eux-mêmes.

Résultat, les conseillers Expertimo sont ceux ayant touché le plus d’honoraires en 2021 tous réseaux immobilier confondus.

1. 100% de commission

Expertimo estime que le mandataire immobilier est un vrai chef d’entreprise, alors comme tout entrepreneur, il doit maitriser 100 % de son chiffre d’affaires.

Quelle entreprise partage 30% de son chiffre d’affaires avec son fournisseur ? Aucune, c’est ici une grande spécificité du métier qui n’a pourtant aucune justification. La preuve, Expertimo, tout en rétrocédant 100% des honoraires de ses professionnels, est une entreprise prospère de 30 M€ de CA affichant 50% de croissance en 2021.

Le réseau de mandataires fait ainsi le pari qu’avec cette promesse, il attirera les meilleurs professionnels de l’immobilier, lesquels véhiculeront une image professionnelle et homogène pour qu’in fine, chaque propriétaire préfère passer par un conseiller Expertimo.

La boucle est bouclée !

2. Les meilleurs outils au meilleur prix

En ne recrutant que des mandataires expérimentés, Expertimo a aussi le devoir de ne pas les décevoir.

Elle a donc développé une véritable plateforme d’outils et de services pour que ses conseillers continuent de surperformer leur marché.

Expertimo a conscience que les meilleurs outils sont développés par des pure players, 100% focus sur le développement de leur produit. « Personne ne sait tout faire », nous dit le fondateur du réseau, « Google ne sait pas vendre ses portables tandis qu’Apple réalise 90% de son CA avec son unique iphone. »

« Les réseaux traditionnels dépensent beaucoup pour développer des outils maisons. Nous faisons au contraire le pari de signer des accords avec les pure players et de réunir toutes ces solutions au sein d’Expertimo on Cloud, un extranet intelligent qui permet à nos professionnels d’interagir avec tous les outils de la plateforme, en un clic. » déclare Jonathan VOOGT responsable développement Réseau Expertimo.

Tous les besoins des agents sont ainsi couverts (aide à l’estimation, diffusion automatique des annonces chez tous les annonceurs, transmission automatique des données sur les réseaux sociaux, visites virtuelles, pige…)

Ainsi, comme tout entrepreneur, les mandataires Expertimo ont le pouvoir choisir à la carte et à tarifs négociés les services et outils dont ils ont besoin.

Enfin, nos entrepreneurs ne sont jamais seuls. Notre équipe répond en moins de 24h à tout besoin d’assistance juridique, commerciale et administrative.

