Expertimmo, un réseau immobilier pas comme les autres

Rencontre avec Luis Domingues cofondateur d’Expertimo, le réseau immobilier leader du business model à 100% de commission pour ses mandataires.

Alors que la concurrence fait rage au sein des différents réseaux immobiliers, que des milliers d’euros en publicité sont dépensés chaque jour à des fins de développement et de recrutement, le Réseau Expertimo clame haut et fort sa différence : « notre réseau immobilier n’est pas pour tout le monde »

En effet, leader du business model à 100 % de commission depuis plus de 10 ans, avec aujourd’hui plus de 600 mandataires, il semblerait que me Réseau Expertimo change la donne avec un recrutement sélectif, basé sur l’entrepreneuriat et l’expérience. Quels sont les critères d’éligibilités pour signer chez Réseau Expertimo et comment se passe la vie au sein du réseau ? Nous avons voulu en savoir plus sur ce réseau de mandataires.

MSI : PRESENTEZ-NOUS LE RESEAU EXPERTIMO…

Luis Domingues : Nous avons créé Réseau Expertimo en 2011. Nous fêtons nos 10 ans cette année. À l’époque, mon associé Christophe Kieffer et moi-même étions gérants d’agences immobilières et nous constations que les mandataires immobiliers avec qui nous étions souhaitaient être considérés comme de vrais entrepreneurs avec la rémunération adéquate.

C’est alors que nous avons eu l’idée de créer Réseau Expertimo, un réseau professionnel spécialement conçu pour les professionnels. Notre business model est clair. Un mandataire immobilier est un chef d’entreprise, un travailleur indépendant et il doit gagner 100 % du fruit de son travail.

Nous proposons donc à nos partenaires de travailler AVEC un réseau et non POUR un réseau. Aujourd’hui, Réseau Expertimo c’est plus de 600 mandataires et 50 agences immobilières répartis en France et au Portugal. Nos partenaires sont fiers de pouvoir gagner 100 % de leur travail et d’être appréciés à leur juste valeur.

MSI : VOUS VOUS OFFREZ LE LUXE DE REFUSER DES MANDATAIRES. QUELLE EST VOTRE POLITIQUE DE RECRUTEMENT ?

Luis Domingues : Notre recrutement est basé sur une double contrainte. Nos mandataires doivent disposer d’une première expérience dans l’immobilier afin de maintenir un réseau de professionnels de qualité. Mais nous devons veiller aussi à ce qu’il n’y ait pas trop d’agents de notre réseau sur votre secteur d’activité afin de ne pas créer de concurrence en interne.

Contrairement à nos confrères, nous ne souhaitons pas recruter coûte que coûte et à n’importe quel prix des mandataires immobiliers sans valider les deux contraintes ci-dessus.

En effet, notre priorité est un recrutement basé sur l’esprit entrepreneurial, avec le souci de véhiculer une bonne image de la profession. L’objectif sera toujours d’apporter la meilleure expérience possible à nos mandants.

Par ailleurs, nous connaissons tous les ravages que fait un recrutement massif sur les communes. Nous ne souhaitons pas créer de concurrence entre nos mandataires, mais plutôt du partenariat.

Nous préférons refuser des mandataires plutôt que de surcharger les secteurs car on le sait : on ne leur rendra pas service.

À ce propos, il est possible de tester son éligibilité en téléchargeant la plaquette du réseau.

MSI : VOUS RETROCEDEZ VRAIMENT 100% DE LA COMMISSION AUX MANDATAIRES ?

Luis Domingues : Oui. Nous sommes tellement habitués à gaspiller notre argent qu’il parait normal de rétrocéder 30 % de son chiffre d’affaires. Nous ne sommes pas de cet avis. Encore une fois, le mandataire immobilier est un entrepreneur et il doit être apprécié à sa juste valeur : un chef d’entreprise.

C’est pourquoi nous rétrocédons 100 % de commission dès la première vente comme pour n’importe quel patron. Comme vous venez de le souligner, on a du mal à y croire et c’est ce que nous disent les professionnels avant de signer chez nous.

Nous sommes régulièrement confrontés à ce genre de questions :

Pourquoi vous donnez 100 % alors qu’ailleurs c’est 70 % ?

Comment vivez-vous ?

Allez-vous vraiment me payer ?

C’est trop beau pour être vrai etc…

Ce qui est surtout beau, c’est que nos mandataires n’échangeraient leur place pour aucun confrère. Très peu quittent le réseau…

Réseau Expertimo est ouvert depuis 2011 et nous payons nos mandataires immobiliers depuis plus de 10 ans en 48 heures dès réception de la facture. Pour les plus sceptiques, nous les invitons à aller vérifier nos comptes sur société.com, et vous verrez que notre business model est solide.

Nous vivons sur l’adhésion de nos partenaires et nous prélevons 150 € de frais de dossier sur chaque vente et par tranches de 20 000 € d’honoraires.

MSI : COMMENT SE PASSE LA VIE AU SEIN DU RESEAU EXPERTIMO ?

Luis Domingues : Nos mandataires immobiliers sont des chefs d’entreprises et ils n’ont aucun compte à nous rendre, si ce n’est que de respecter la législation en vigueur. Il n’existe aucun lien de subordination officiel bien sûr, ni officieux comme on peut le constater chez certains confrères.

Nos agents travaillent avec leurs valeurs et véhiculent l’image du métier la plus professionnelle possible afin de satisfaire nos mandants.

Par ailleurs, nous travaillons avec des chefs d’entreprise, mais nous ne les laissons pas seuls. En effet, outre le professionnalisme et l’entrepreneuriat, nous basons nos valeurs sur la réactivité et le service.

Nous disposons d’un service juridique et commercial, et nous voulons que nos mandataires aient la réponse à leurs besoins dans la journée même.

Enfin, comme tout entrepreneurs, nous offrons la possibilité à nos mandataires de créer des actifs et de les revendre. En effet, ils peuvent créer leur mini réseau, fixer librement la rétrocession avec leurs filleuls et le cas échéant revendre le mini réseau.

Nos mandataires peuvent également créer un portefeuille de gestion locative et le revendre. Cerise sur le gâteau avec la gestion, c’est le réseau gère et les mandataires ont juste à encaisser vos revenus passifs.

MSI : PROPOSEZ-VOUS DES OUTILS POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DE VOS PARTENAIRES ?

Luis Domingues : Notre business model est basé sur l’expérience et le professionnalisme. Nous proposons toute la palette des outils que nos mandataires auront besoin pour travailler. La base est comprise dans l’adhésion mensuelle, mais nous proposons une multitude de services et d’outils que nos agents pourront contracter à la carte.

En effet, notre rôle n’est pas de forcer indirectement nos agents à souscrire à des outils par l’intermédiaire du pack ou par les rétrocessions de commissions, mais à mettre ces outils à leur disposition.

Nous souhaitons que chaque mandataire puisse souscrire à ce dont il a vraiment besoin. Libre à eux de contracter ou pas.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Réseau Expertimo et tester votre éligibilité, vous pouvez télécharger la plaquette ici. Vous serez contacter très rapidement.