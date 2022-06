Guy Hoquet  & l’Association Petits Princes : 1 an de partenariat et 22 rêves d’enfants réalisés

Guy Hoquet soutient depuis juin 2021 l’Association Petits Princes. Grâce à ce partenariat, Noah a pu profiter d’une Journée à Disneyland en Famille. Et bien d’autres enfants ont pu réalisé un rêve…

Guy Hoquet l’Immobilier soutient depuis juin 2021 l’Association Petits Princes. Les 580 agences du réseau conjuguent contrats et dons, en reversant 10 euros à l’association pour chaque mandat exclusif signé (environ 10 000/an). La confiance faite à Guy Hoquet pour cet engagement s’est concrétisée de façon directe et immédiate dans la réalisation de 22 rêves d’enfants malades.

Le rêve de Noah, 9 ans : sensations fortes en famille

A cause de la pandémie, Noah a du attendre la réalisation de son rêve plus longtemps. Finalement cette attente lui a permis de vivre pleinement son rêve et a clôturé un épisode douloureux de sa maladie. C’est donc un petit garçon plein d’enthousiasme qui arrive à la gare de Marne La Vallée, en provenance de La Rochelle où sa famille réside. Il est accompagné de ses parents, son grand frère et sa petite sœur. Le programme de l’après-midi est chargé et l’objectif notre petit prince est très clair : la recherche de sensations fortes « se faire peur »!

Les attractions s’enchaînent à bonne allure grâce au badge magique prioritaire : La maison hantée, le train de la mine, Pirates des Caraïbes, Indiana Jones et même Space Mountain. Noah est ravi de toutes ces sensations, mais rien ne fait encore assez peur à son goût ! Ce n’est que le second jour qu’il connaîtra enfin le grand frisson, dans les profondeurs de l’océan du manège « Crush’s Coaster ». Toute la famille a été heureuse de partager cette parenthèse magique et notre petit prince Noah rentre chez lui plein de merveilleux souvenirs !

Les agences Guy Hoquet engagées au quotidien dans la vie locale

Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet l’Immobilier commente : « C’est une vraie fierté de voir le réseau se fédérer pour accompagner l’Association Petit Princes dans ses projets. Rien n’est plus précieux que le sourire d’un enfant. »

Signé en juin 2021, le partenariat entre Guy Hoquet et l’Association Petits Princes fête son premier anniversaire et a de beaux jours devant lui. Et alors que débute la deuxième année de partenariat, Guy Hoquet va continuer de reverser à l’Association 10 € pour chaque mandant exclusif signé au sein des agences.

Le réseau immobilier s’est d’ores et déjà engagé à mettre en place d’autres opérations, tant au niveau national qu’au local, afin de récolter des fonds grâce à ses agences engagées au quotidien dans la vie locale.