Immobilier : A partir du 1er juin, pour chaque mandat exclusif signé, Guy Hoquet reversera 10 € à l’Association Petits Princes

Guy Hoquet, ses 580 agences et 3250 collaborateurs, s’engage aux côtés de l’Association Petits Princes pour aider les enfants gravement malades à réaliser leurs rêves.

A partir du 1er juin et jusqu’au 31 décembre prochain, les 580 agences du réseau reverseront 10 euros à l’Association pour chaque mandat exclusif signé (environ 10 000/an). Un engagement qui témoigne de l’ADN du réseau, humain et solidaire, et qui trouvera écho dans l’action remarquable conduite par l’Association Petits Princes. Désormais, la confiance faite à Guy Hoquet à travers le Contrat d’Exclusivité 5 étoiles se concrétisera de façon directe et immédiate dans la réalisation des rêves d’enfants.

Guy Hoquet a décidé de mobiliser l’ensemble du groupe pour soutenir le projet porté par l’Association Petits Princes. Acteurs de terrain et impliqués sur de nombreuses actions caritatives au cœur des territoires, les 3250 collaborateurs du groupe ont décidé d’aller encore plus loin en conjuguant directement contrats et dons.

Guy Hoquet souhaite s’engager de façon pérenne en faveur de l’Association Petits Princes

Le réseau mettra en place d’autres opérations, tant au niveau national qu’au local pour récolter des fonds grâce à ses agences déjà engagées au quotidien dans la vie locale. Afin de promouvoir l’Association, le réseau mettra également à disposition de ses franchisés des marqueurs d’engagement (affichages, flyers, …) expliquant la contribution de l’ensemble des collaborateurs à la réalisation de ces rêves d’enfants.

Des rêves réalisés depuis 1987

Depuis la création de l’Association en 1987 grâce à l’engagement des équipes bénévoles, et en lien avec 150 services hospitaliers en France, 7 900 rêves ont déjà pu être réalisés. L’Association Petits Princes est la seule association en France qui permet à un enfant de réaliser plusieurs rêves. Parmi eux : découvrir le zoo de Beauval, rencontrer son chanteur préféré ou encore guider des chiens de traîneaux.

La mission des bénévoles est de suivre l’enfant sur toute la durée de la maladie et de soutenir également la famille qui l’accompagne. La réalisation des rêves se fait en 3 étapes. Les bénévoles préparent d’abord les rêves autour des passions de l’enfant, puis organisent les rencontres et les déplacements dans les lieux choisis en incluant les parents et la fratrie. Enfin, le suivi de l’enfant continue après la réalisation du rêve par l’intermédiaire de courriers, et d’appels téléphoniques. Un nouveau rêve peut être envisagé en fonction de l’évolution de la pathologie et des traitements. Grâce à ce soutien, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

Un réseau engagé depuis longtemps auprès d’acteurs associatifs

« Nous avons été touchés par l’engagement de l’Association Petits Princes et des nombreux bénévoles qui s’investissent au quotidien pour permettre à ces enfants de passer des moments uniques. Chez Guy Hoquet, nous sommes depuis longtemps engagés auprès d’acteurs associatifs, et sommes ravis de pouvoir embarquer nos 3250 collaborateurs répartis partout en France dans cette belle aventure. Notre ambition est de nouer un partenariat pérenne, qui permettra de récolter un maximum de fonds pour contribuer aux sourires de ces enfants », explique Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hoquet.

« Nous sommes ravis de démarrer cette nouvelle aventure avec les équipes de Guy Hoquet. Partout en France, la mobilisation des agences va nous permettre de réaliser de nouveaux rêves d’enfants malades. Un grand merci d’être à nos côtés, votre soutien nous est précieux », conclut Matthieu Jeanningros, Directeur de la communication et des partenariats Association Petits Princes.

Le mandat exclusif , quésaco ?

Le mandat exclusif est le fait de confier la vente de son bien exclusivement à une agence ou réseau. Chez Guy Hoquet, le mandat exclusif est nommé Contrat d’Exclusivité 5 étoiles. Il rassemble de nombreuses garanties dont celles du délai et prix de vente, la promotion optimale du bien (avec notamment la visite virtuelle 3D immersive), ainsi que les services Patrimoine, Expertises, Assurance, Gestion, Financement pour penser et réaliser son projet de A à Z avec un seul interlocuteur.