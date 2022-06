Rénovation énergétique : Laforêt renforce son accompagnement avec Hellio

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Pour coller aux évolutions et aux attentes des Français sur la performance énergétiques des logements, Laforêt monte en compétence sur ce sujet, afin de proposer un accompagnement sur mesure à ses clients avec Hellio.

La performance énergétique d’un bien arrive aujourd’hui à la 3e position des critères d’achat immobilier, juste derrière le prix et la localisation. Par ailleurs, réaliser des travaux pour améliorer l’empreinte énergétique d’un logement inquiète moins les propriétaires. Un changement de paradigme qui s’amplifie chaque année, comme le montre le baromètre annuel du réseau Laforêt, réalisé par l’IFOP*. Cette évolution conduit aujourd’hui l’enseigne à monter en compétence sur ce sujet, afin de proposer un accompagnement sur mesure à ses clients. Une expertise renforcée par son partenariat avec Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie.

La consommation énergétique d’un bien : un critère d’achat de plus en plus décisif !

Si le prix d’un bien (82 %) et sa localisation (79 %) restent les deux principaux critères qui conduisent à la décision d’acheter un logement, les Français sont désormais très attentifs aussi à la consommation énergétique du bien (47 %). Cette préoccupation, qui arrive en 3e place devant l’agencement (42 %) et l’esthétique (40 %), n’a cessé de progresser ces dernières années, gagnant 5 points en seulement 1 an !

Une évolution qui doit beaucoup à la réglementation environnementale qui n’a cessé de se durcir ces dernières années dans l’immobilier. Ainsi, dès 2023, dans le cadre de la loi Climat et Résilience, il ne sera plus possible de louer des biens consommant plus de 450 kWhEF/m2/an. Viendront ensuite tous les logements classés G (2025), puis F (2028) et, enfin, E (2034). Les acquéreurs sont donc naturellement plus attentifs à la performance énergétique des biens qu’ils convoitent. De fait, même si le « coup de cœur » est encore ce qui guide l’achat (63 %), il régresse doucement (65 % en 2021), tandis que l’attention portée aux normes énergétiques augmente, passant de 35 à 37 %.

Les Français prêts à se lancer dans les travaux de rénovation énergétique

Les aides se sont multipliées ces dernières années pour permettre aux Français de réaliser des travaux ou des installations en vue d’optimiser la performance énergétique de leur logement, dont la dernière en date : MaPrimeRénov’.

Plus de 7 acquéreurs sur 10 se disent aujourd’hui prêts à se lancer dans des rénovations. Et lorsqu’ils sautent le pas, il s’agit dans 70 % des cas d’aménagements visant justement à obtenir des économies d’énergie. 49 % le font également pour éviter les hausses de tarifs des fournisseurs d’électricité ou de gaz, 38 % dans le but de mieux respecter l’environnement et 36 % pour être plus autonomes énergétiquement.

Avec Hellio, Laforêt renforce son accompagnement en matière de rénovation énergétique

Conscient de l’intérêt des Français pour des logements affichant une plus grande sobriété énergétique, le réseau Laforêt s’est rapproché de Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie, pour permettre aux 4500 collaborateurs de monter en compétence sur le sujet de la rénovation énergétique.

Son objectif : déployer de nouveaux services d’accompagnement et proposer des solutions pertinentes à ses clients (propriétaires bailleurs, gestionnaires de copropriété, vendeurs et acquéreurs) pour les aider à optimiser leur bien en matière énergétique.

Formés tout au long de l’année 2022 par les équipes expertes de Hellio, au sein des 700 agences du réseau ainsi qu’au siège, les collaborateurs Laforêt seront ainsi en mesure de répondre aux problématiques de rénovation énergétique des logements de leurs clients, que ce soit dans le cadre d’une transaction immobilière ou de l’administration d’un logement ou d’une copropriété.

Hellio mettra également à la disposition de l’enseigne son réseau d’auditeurs énergétiques et d’entreprises de travaux RGE (reconnues garantes de l’environnement), mais aussi ses services dédiés au montage de dossiers d’aide à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, certificats d’économies d’énergie, etc.) pour tout client du réseau qui souhaiterait engager une démarche d’optimisation énergétique de son logement.

Les Français un peu perdus face à La loi Climat et Résilience

« Hellio est fier d’accompagner l’ensemble du réseau Laforêt sur les problématiques liées à la rénovation énergétique et mobilise ses équipes pour construire les solutions afin de faire face aux obligations de la loi Climat et Résilience », commente Tanguy Dupont, directeur du pôle Habitat collectif de Hellio.

« La loi Climat et Résilience est souhaitable sur le plan de l’écoresponsabilité́ et de la lutte contre la précarité énergétique. Toutefois, avec 5 millions de logements étiquetés E, F et G à rénover à plus ou moins brève échéance, il était essentiel pour notre réseau de se mettre en capacité d’accompagner efficacement les Français dans ces démarches complexes. En tant qu’acteur de proximité, confronté quotidiennement au terrain, Laforêt est fier de proposer ce service innovant à ses clients, en partenariat avec Hellio. Comme c’est le cas depuis 30 ans, nos agents immobiliers remplissent pleinement leur rôle de conseiller-expert », déclare Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt.

* Tous les chiffres de ce communiqué sont issus de la 21e vague du « Baromètre de notoriété Laforêt » réalisée en mars 2022 par l’IFOP auprès de 1002 individus représentatifs de la population française et âgés de 18 ans et plus.