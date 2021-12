Tanguy Dupont (Hellio) : « Accompagner les copropriétés dans la rénovation énergétique »

Mon podcast immo reçoit Tanguy Dupont, Directeur du pôle habitat collectif chez Hellio.

En direct du salon de la copropriété Tanguy Dupont nous présente Hellio une entreprise spécialisée dans les CEE.

Mon Podcast Immo : Vous nous présentez Hellio ?

Tanguy Dupont : C’est une structure délégataire dans le dispositif des certificats d’économie d’énergie et qui, depuis 2008, accompagne des copropriétés dans leurs démarches de rénovation énergétique.

Mon Podcast Immo : La loi climat et résilience c’est le dossier du moment ?

Tanguy Dupont : C’est le dossier du moment même s’il y avait déjà beaucoup de boulot pour nous, aujourd’hui cette loi en rajoute. C’est toute une filière qui doit se construire pour répondre à la demande et aux obligations qui viennent d’apparaître avec cette loi climat qui a été ratifiée le 22 Août.

Elle interdit notamment les locations de passoires énergétique dans les années à venir et donne un certain nombre de règles. Tout cela s’inscrit aussi dans la création d’un nouveau type de règles qui existent depuis le début de l’année comme maprimerénov copro qui agit sur du financement pour la rénovation.

Ce sont pleins de nouvelles choses à intégrer et pleins de copropriétés, de syndics de copropriété à accompagner dans leurs démarches de rénovation énergétique.

Mon Podcast Immo : Comment est-ce que vous les accompagner vous concrètement ?

Tanguy Dupont : Notre premier rôle c’est du conseil et de l’information et dans un deuxième temps c’est de l’accompagnement général en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage. C’est-à-dire que l’on va être un petit peu l’avocat d’une copropriété dans sa rénovation énergétique.

Ce rôle dans la rénovation globale est aussi de faire une évaluation énergétique, un état des lieux de la résidence pour voir où l’on peut aller et quelles aides il est possible d’obtenir.

On va également faire une enquête sociale auprès des résidents ce qui va nous permettre : de savoir si certains d‘entre-eux accèdent déjà à des primes individuelles, quelle est la situation financière de la résidence … On va ensuite les sensibiliser pour voter des travaux de rénovation énergétique les plus ambitieux possibles.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous distingue des autres qui font la même chose que vous ? Quel est votre ADN ?

Tanguy Dupont : Notre ADN c’est que l’on est un des plus ancien sur ce créneau de la rénovation énergétique puisque l’on a débuté avec le commencement des certificats d’économie d’énergie (CEE) en tant qu’AMO sur la rénovation globale.

Cela nous donne une connaissance supplémentaire puisque l’on maîtrise très bien tous les financements des aides et on est également bureau d’étude donc on a vraiment un champ assez complet sur toutes les différentes compétences qu’il faut avoir dans le secteur de la rénovation énergétique.

On intervient aussi auprès de la direction générale de l’énergie et du climat pour les aider aussi notamment sur les CEE, travailler sur des nouvelles fiches d’opération. On est très présent sur le secteur depuis très longtemps et aussi présent auprès des syndics de copro qui est un monde un peu particulier qui a un train de retard sur la rénovation énergétique et qui a un temps qui n’est pas le même que pour de la maison individuelle, du tertiaire ou des bailleurs uniques.

C’est un univers que l’on maîtrise très bien depuis des années maintenant et donc on essaie d’accompagner au mieux en connaissance de leurs obligations, de leur situation personnelle des résidents…

Mon Podcast Immo : Vous avez un conseil à donner à un copropriétaire pour les bons réflexes à avoir ?

Tanguy Dupont : Les bons réflexes de base ce sont les éco gestes mais les gens commencent à les connaître. Ils savent qu’il y a des températures de consigne, qu’il y a des bons gestes à avoir comme éteindre la lumière, passer en LED…

Ça ce sont des petites choses que chaque copropriétaire peut faire et puis au niveau de sa copropriété, entamer une réflexion selon le stade où on en est.

C’est le moment de réfléchir d’une manière plus globale notamment à un plan pluriannuel de travaux par exemple. Il faut être un peu ambitieux parce que sinon ça va être des interdictions de location, une valeur verte des logements qui va baisser …

Ce sont des choses qui peuvent entraîner un engrenage dans laquelle la copropriété n’a pas forcément envie de se retrouver.