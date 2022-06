Guide du syndic bénévole : 56 fiches gratuites pour bien gérer votre copropriété

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

L’Anah publie « Le guide du syndic bénévole » : un outil pour accompagner au mieux les copropriétaires qui gèrent leur immeuble.

Le Plan Initiative Copropriétés, lancé en 2018 par le gouvernement se décline en trois axes dont la prévention afin d’éviter de faire basculer des copropriétés vers des difficultés. La prévention est adossée à la gestion du registre national d’immatriculation des copropriétés qui permet de recenser et donc de mieux connaître le parc des copropriétés.

Par ailleurs, l’Anah a souhaité mieux accompagner les syndicats de copropriétaires et syndics bénévoles au travers de la publication d’un guide accessible librement en ligne.

56 fiches pratiques pour la gestion quotidienne des syndicats de copropriété

L’Anah, en partenariat avec l’Anil et la CLCV, publie donc « Le guide du syndic bénévole » : les clés pour bien gérer sa copropriété afin d’accompagner au mieux les syndics bénévoles et les copropriétaires dans la gestion quotidienne de leur immeuble.

Ce guide gratuit a pour but de répondre aux questions les plus courantes à travers 56 fiches pratiques qui apportent des réponses concrètes et très opérationnelles aux problèmes les plus fréquemment rencontrés. De la définition de la copropriété à la gestion courante du syndicat, en passant par les contrats obligatoires, la rénovation énergétique, et la responsabilité de la copropriété, ce sont autant de fiches pratiques qui permettent un appui à l’organisation et à la décision des copropriétés disposant d’un syndic bénévole.

Ce guide permet ainsi d’identifier facilement les principales étapes de chacune des obligations des syndics bénévoles.

A savoir : Au 1e janvier 2022, 31 883 syndics bénévoles étaient immatriculés dans le registre national des copropriétés tenu par l’Anah, représentant 255 064 lots d’habitation.