Fortes chaleurs : Et si dormir au frais était aussi une question de literie ?

Il va faire chaud, très chaud. De jour comme de nuit. Et si, pour passer une bonne nuit, vous vous intéressiez à votre literie ?

Météo France prévoit de fortes chaleurs cette semaine pouvant aller jusqu’à 37°C dans certaines régions. Pour passer de belles nuit au frais, il y a la climatisation mais il y aussi, moins évident, la question de la literie ! Alors, c’est peut-être le bon moment de renouveler votre literie?

Les experts de La Compagnie du Lit, spécialiste de matelas et de sommiers et témoins des habitudes de sommeil et de l’hygiène de vie des Français, vous donnent des conseils pour mieux dormir grâce à une literie bien choisie.

Bien choisir sa literie en cas de chaleur

Si vous dormez dans une chambre bien chauffée, si vous transpirez facilement, privilégiez un matelas qui possède une face de couchage qui conservera la fraîcheur.

Penser à changer ses draps

Une excellente hygiène est la première règle à adapter pour limiter la présence d’acariens dans sa literie. Environ 1 Français sur 5 change ses draps une fois par mois. 78 % des Français changent leurs draps au moins tous les 15 jours et 37% toutes les semaines (sondage Ifop). Cependant, 3 % des Français changent leurs draps tous les deux mois, ce qui est à éviter puisque c’est le meilleur moyen d’accumuler les acariens.

A savoir : Il est recommandé de changer de housse de couette toutes les deux semaines et de taies d’oreiller toutes les semaines.

Faire pivoter régulièrement son matelas

La durée de vie d’un matelas est de dix ans en moyenne, si celui-ci est bien entretenu. Il est recommandé de pivoter son matelas de la tête vers les pieds à chaque changement de draps (environ toutes les 2 semaines) pendant les 2-3 premiers mois qui suivent son achat. Cette opération permettra aux couches de son garnissage de s’uniformiser et de se stabiliser. Passé ce délai, il est conseillé de le retourner 2 à 4 fois par an afin de conserver sa qualité de couchage plus longtemps et d’améliorer la qualité de son sommeil.

Changer la face de son matelas selon les saisons

Certains matelas possèdent une face été et une face hiver. Durant la nuit,nous perdons entre un demi et un litre d’eau, le fait d’alterner les faces en fonction des saisons permettra de réguler la température du corps et d’avoir moins chaud en été et moins froid en hiver. La face été est principalement composé de coton ou de lin, ce qui permet une meilleure évacuation de la chaleur. La face hiver est, quant à elle, souvent constituée de laine et conservera mieux la chaleur du corps.