Le coin du conseiller immobilier : Savoir demander de l’aide face à la solitude en tant qu’indépendant

On entend souvent parler de solitude dans le métier de l’immobilier. Dominique Piredda, coach en immobilier, explique aux professionnels de l’immobilier pourquoi ils ne sont pas seuls dans leur activité…

Le contact humain au coeur du métier

S’il y a bien un métier ou on ne devrait jamais se sentir seul, c’est bien le nôtre. Prospects, vendeurs, acquéreurs, notaires, consœurs et confrères, votre réseau, votre agence, anciens clients, apporteurs d’affaires… N’oublions pas non plus les différents intervenants : diagnostiqueurs, géomètres, syndics, artisans, courtiers et j’en oublie beaucoup d’autres.

Toutes ces personnes et métiers qui viennent d’être cités, parlent le même langage que vous, celui de l’immobilier.

Eviter de se replier sur soi malgré les échecs

Pourtant vous traversez une période difficile, vous vous sentez isolé, seul et abandonné, vous êtes épuisé, pire vous êtes découragé… Tout semble se liguer contre vous, les prospects, les clients, les notaires, les actes en cours qui s’éternisent, bref tout est compliqué.

C’est généralement au moment où l’on s’imagine que la terre entière est contre nous, que nous nous isolons. Penser recevoir des coups de partout et de tout le monde nous conduit à nous mettre à l’abri. Le processus est enclenché, on minimise ses relations sociales, on écourte ses échanges pour les limiter à l’essentiel.

C’est ainsi que les messages que nous véhiculons, l’image que nous donnons, notre comportement, voire même notre gestuelle, ne donnent guère envie aux autres de nous aider. Paradoxalement dans ces moments de grande difficulté, inconsciemment c’est ce que nous attendons des autres : Recevoir de l’aide sans la demander explicitement.

Tout problème a sa solution !

D’abord, cessez de vous plaindre, que ce soit autour de vous, ou dans votre tête. Arrêtez de jouer les victimes, ce qui n’a pour seul effet que d’éloigner les gens autour de vous. Au contraire, allez au-devant d’eux et demandez de l’aide. Montrez votre volonté de vous en sortir, acceptez les conseils des autres, certains pourraient vous servir et rien ne vous oblige à tous les suivre.

Nous n’aimons pas demander de l’aide. Pour certains, c’est même humiliant, comme un aveu de faiblesse. Paradoxalement et inconsciemment nous tentons d’en obtenir sans oser réellement la demander.

A la question « Pourquoi ne demandes-tu pas d’aide » d’autres répondent : Je n’aime pas demander d’aide, moi je préfère la donner. »

Si c’est votre cas je vous invite à réfléchir à cela : Pourquoi les gens préfèrent-ils généralement donner de l’aide plutôt que de la demander ?

Lorsque l’on aide une personne, on en tire généralement de nombreux bénéfices. Aider quelqu’un c’est se sentir utile, être fier de la confiance qu’on nous accorde, être bon avec les autres, faire plaisir et donc se faire plaisir.

La solitude n’existe pas en immobilier

La solitude n’existe pas dans notre métier, c’est nous qui la provoquons. Alors n’hésitez pas à demander de l’aide autour de vous et plutôt que de le faire sur un ton pleurnichard, pensez au privilège que vous leur accordez en leur proposant de vous aider.