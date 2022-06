Investissement immobilier : Ivanhoé Cambridge mise sur la logistique au Royaume Uni

La société britannique PLP, partenaire d’Ivanhoé Cambridge, a annoncé la clôture de son deuxième véhicule d’investissement dédié au développement d’un portefeuille d’actifs logistiques au Royaume-Uni, baptisé UKLV2.

L’entreprise est dotée d’une capacité d’investissement de plus de 750 millions de livres sterling. Ainsi, ce véhicule a été financé par Ivanhoé Cambridge. C’est l’investisseur majoritaire du fonds, Peel L&P, The Greater Manchester Pension Fund et la direction de PLP.

UKLV2 fait suite au succès du premier véhicule d’investissement de PLP, UKLV1. Dans ce dernier, Ivanhoé Cambridge et plusieurs co-investisseurs avaient engagé 500 millions de livres sterling. Cet investissement est mis en place pour développer plus de 929 000 mètres carrés d’espaces logistiques de premier ordre.

La stratégie du véhicule d’investissement consiste à développer et conserver à long terme un portefeuille d’actifs logistiques (« develop-to-hold »). Ainsi, il permettra la livraison d’actifs de grande qualité situés à proximité des principales agglomérations du Royaume-Uni.

Stanislas Henry, Vice-président principal, Opérations et partenariats stratégiques, Europe, chez Ivanhoé Cambridge, déclare : « Nous sommes ravis d’écrire ce nouveau chapitre dans le développement de PLP, suite à la réussite rencontrée par le véhicule initial développé entre 2017 et 2022. En tant que partenaire historique et stratégique, Ivanhoé Cambridge est très heureux de renouveler sa confiance dans la direction et l’équipe de PLP, qui sont très alignées avec nos objectifs clés de performance financière et nos valeurs ESG. Cet investissement confirme également notre engagement dans le secteur européen de la logistique, un axe majeur de notre plan stratégique. »