Immobilier Dreux : P2i commercialise 108 maisons adaptées aux séniors

P2i, aux côtés de Sérénya, réalise à Dreux « La Promenade Royale », village destiné aux séniors autonomes ou en situation de dépendance.

La société de promotion immobilière P2i et Sérénya, promoteur expert dans la réalisation de Villages Résidentiels pour séniors, réalisent à Dreux, rue Henri Barbusse, un village de 108 maisons. Les logements, de 50 et 83 m2, sont proposés à l’achat (en accession libre ou en investissement locatif) ou à la location.

70 maisons destinées à la vente et 38 à la location

La résidence « La Promenade Royale » de Dreux, conçue par l’architecte Benjamin Chanu, est composée de deux sous-villages. L’un est destiné à des seniors autonomes et l’autre est réservé aux personnes âgées dépendantes : quartier des Badadines.

Le village seniors regroupe 70 maisons destinées à la vente en résidence principale ou en investissement locatif dans le cadre du LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel). Il existe 5 modèles de maisons. De plain-pied, avec ou sans garage, avec une ou deux chambres pour des surfaces comprises entre 50 et 83 m2. Elles sont toutes prolongées par une terrasse et un jardin privatif et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

“Les Badadines” sont quant à elles constituées d’un ensemble de 38 logements individuels type 2, sécurisés, décorés et personnalisables par du petit mobilier. Toutes les maisons disposent d’une cuisine aménagée et équipée et seront proposées à la location.

Les logements sont disponibles à partir de 164 520 € pour un T2 de 50,66 m2 et jusqu’à 245 160 € pour un T3 de 82,28m (TVA 20 % inclus).

Des services para-hôteliers et d’aide à la personne adaptés aux séniors

En tant que partenaire de l’opération, “les Badadines” apporteront à tous les seniors du village, des services adaptés. On note les services para-hôteliers (petit déjeuner, blanchisserie, service de ménage), de conciergerie, d’animation et d’entretien des jardins. Pour les personnes âgées les plus dépendantes, “les Badadines” proposeront une assistance quotidienne, 24h/24. Cela sera possible à travers des services d’aide à la personne tel que :

l’aide aux actes essentiels (aide au lever et au coucher,

à l’habillage, à la toilette,

à la prise de médicaments, courses et/ou préparation des repas…),

l’aide à la mobilité à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile,

accompagnement médical,

activités de stimulations physiques et cognitives.

Le tout à la carte, constitue ainsi une alternative à la maison de retraite.

Une résidence centrée sur le lien social

Afin de favoriser les échanges et la cohésion sociale, le village senior est organisé autour d’un Club House. Ce dernier fera office de point de rencontre et d’activités. Il est partagé entre la conciergerie, un grand espace de convivialité avec salon, table de billard et cuisine aménagée et équipée, les espaces Bien-être, Forme et télémédecine, et un studio d’accueil des familles.

Une micro-crèche située à l’entrée du village favorisera les échanges entre les enfants et les personnes âgées.

Un potager et un terrain de pétanque complètent l’offre sociale de « La Promenade Royale ». La résidence est par ailleurs située au cœur d’un parc de sept hectares, à proximité des commerces.

Des logements en LMNP ou accession libre

Les 70 logements en accession libre sont proposés à partir de 164 520 € pour un T2 modèle « Beauregard » de 50,66 m2. D’autres pourront aller jusqu’à 245 160 € pour un T3 modèle « Chambord » de 82,28m2. Ces prix s’entendent TVA à 20 % inclus.

La résidence “La Promenade Royale” est située au cœur d’un projet de rénovation urbaine. Ainsi, les propriétaires occupants, sous conditions de ressource, pourront bénéficier de la TVA réduite. Cet avantage permet de ramener les prix à 144 252 € pour le modèle « Beauregard », par exemple.

Pour les investisseurs, le statut LMNP permet de profiter d’avantages fiscaux avec des revenus locatifs peu ou pas fiscalisés et un rendement net allant jusqu’à 5 %. Ce statut permet également la récupération de la TVA.

Les travaux débuteront en janvier 2023, pour une livraison prévue à partir de décembre 2024.

Dreux, une commune au caractère historique

Située à 33 km de Chartres, Dreux se situe à la croisée de la Normandie, de l’Île-de-France et de la Beauce. Cette ville à taille humaine allie la proximité de la région parisienne tout en proposant un environnement verdoyant.

Ville importante de l’histoire de France, de l’Ancien Régime, Dreux bénéficie également d’un important patrimoine avec 9 monuments historiques et immeubles protégés, comme le Domaine de la Chapelle Royale.