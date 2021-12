Immobilier Dreux (28) : P2i commercialise 56 logements à TVA réduite

Logements à TVA réduite .Le promoteur P2i lance « MySquare », une résidence située au cœur de la ZAC du Square à Dreux.

A Dreux, Eure-et-Loire, le promoteur immobilier P2i lance la commercialisation de la résidence « MySquare » au coeur de la ZAC du Square. Les appartements, du studio au 4 pièces bénéficient d’ une TVA réduite à 7%. Les travaux débuteront au 3ème trimestre 2022 pour une livraison prévue au 2ème semestre 2023.

Des logements à la TVA avantageuse de 7%

La résidence MySquare se situe au cœur d’un projet de rénovation urbaine offrant la possibilité aux acquéreurs de bénéficier d’une TVA réduite à 7 % sous conditions. Pour profiter de cet avantage, les futurs propriétaires devront s’engager à habiter dans leur logement pendant 10 ans. Le cas échéant, ils devront rembourser, partiellement ou intégralement, l’avantage fiscal dont ils ont bénéficié. Les acquéreurs doivent également ne pas dépasser un plafond de ressources, qui évolue selon le nombre de personnes qui composent le foyer fiscal, et la zone géographique du futur logement.

Les biens sont disponibles à l’achat à partir de 115 000 € pour un T2 de 42 m² et 177 442 € pour un T4 de 84 m².

Une architecture contemporaine pour MySquare

Dessinée par le cabinet SACS, la façade de la résidence est rythmée par des jeux de couleurs alternants entre le gris et le blanc. Les appartements bénéficieront d’une importante source de lumière naturelle grâce à leurs grandes fenêtres et baies vitrées prolongées par des balcons et loggias en étage et par des jardins privatifs en rez-de-chaussée. Tournée vers la nature et la mobilité douce le programme s’organise autour d’un cœur d’îlot végétalisé.

Un parking extérieur de 34 places complète la résidence.

La ZAC du Square à Dreux

Située au 3 avenue Winston Churchill, la résidence MySquare est implantée au cœur de la Zac (zones d’aménagement concerté) du Square. D’une surface de 5 hectares, cette zone accueille des ensembles résidentiels à taille humaine ainsi que des maisons individuelles. Elle intégrera également une nouvelle école pour les besoins des familles.

Au cœur de ce lieu de vie, un hectare est également dédié aux espaces verts et aux cheminements piétons, créant un véritable îlot de fraîcheur en ville. La résidence MySquare est située à proximité de commerces ainsi que d’une clinique ophtalmique et d’un laboratoire.