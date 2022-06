Immobilier Saint-Tropez : Une transaction exceptionnelle en nue-propriété à 15 millions €

Contrairement aux idées reçues, les biens de prestige aussi peuvent faire l’objet d’un démembrement de propriété.

Acteur du démembrement de propriété entre un propriétaire sénior et un investisseur en immobilier, Monetivia vient de réaliser une transaction record en démembrement de propriété.

L’entreprise a accompagné la vente en nue-propriété d’une villa située à Saint-Tropez, pour un montant de 15 millions d’euros, dans laquelle le vendeur s‘est réservé un usufruit temporaire de 10 ans.

Cela constitue une première sur un marché où les transactions concernent davantage des biens situés entre 500 000 et 3 millions d’euros.

La monétisation de l’immobilier se développe chez les baby-boomers et la vente en nue-propriété émerge comme une solution sécurisée de plus en plus plébiscitée.