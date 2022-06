Arrondi Solidaire : IMOP permet à ses agents d’arrondir leur commission au profit de l’association Aurore

Vous connaissez le principe de l’arrondi solidaire ? IMOP l’applique à l’immobilier ! Explications ..

En matière de solidarité, il existe des initiatives très simples et peu coûteuses qui contribuent véritablement à construire un monde meilleur. C’est notamment le cas du microdon, appelé aussi “arrondi solidaire” : lors des achats quotidiens, de nombreux magasins proposent d’arrondir la facture au profit d’une association.

Ces quelques centimes représentent beaucoup : l’arrondi solidaire permettrait de récolter 80 000 euros en une seule semaine, ce qui permet de donner vie à des projets utiles de grande ampleur. L’efficacité de ce concept a particulièrement séduit l’agence immobilière à commission fixe IMOP !

Persuadés que le logement est la première condition d’une vie épanouie, tous ses collaborateurs ont à cœur de rechercher le home sweet home parfait pour chaque personne. C’est pour cela qu’IMOP lance un service inédit, en partenariat avec l’association Aurore : « l’Arrondi Solidaire Immobilier« . Ce concept innovant, permet tout simplement d’effectuer un arrondi solidaire lors d’une transaction immobilière, et ce don permettra de faciliter l’accès au logement des plus précaires.

« Lorsque nous nous sommes penchés sur nos valeurs et les projets innovants que nous pouvions mettre en place, l’idée d’un arrondi solidaire immobilier permettant de faire un don à une association engagée de longue date pour le logement nous a semblé une évidence », explique Damien David, co-fondateur.

L’Arrondi Solidaire Immobilier : un “coup de pouce” pour favoriser l’accès au logement pour tous

Aujourd’hui en France, plus de 14,6 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement (source). Parmi elles, plus de 4 millions sont mal-logées. Une situation qui a un lourd impact au niveau de leur qualité de vie à tous les niveaux (accès à l’emploi, santé, scolarité des enfants…) puisqu’elle les condamne le plus souvent à la précarité. Dans ce contexte, IMOP veut contribuer en permettant au plus grand nombre de soutenir l’association Aurore en appliquant à l’immobilier le principe de l’arrondi solidaire.

Le fonctionnement est ultra-simple :

À chaque mandat de vente signé, les propriétaires ont la possibilité d’arrondir la commission de l’agence IMOP de 100 € supplémentaires ;

Cette somme est prélevée lors de la vente du bien ;

Elle est ensuite versée directement à l’association Aurore.

Un exemple concret : un appartement à Paris mis sur le marché pour un prix de 500 000 euros

Grâce à IMOP, les vendeurs économisent sur le montant des honoraires d’agence, tout en profitant de services Premium. Ils peuvent donc décider d’arrondir la commission de 5 900 euros à 6 000 euros pour donner 100 euros à l’association Aurore. Ce don est d’autant plus avantageux qu’il ouvre droit à une réduction fiscale à hauteur de 75 % du montant versé.

En clair, cela signifie qu’il ne coûte réellement que 25 euros, à inclure dans la case 7UD de la déclaration d’impôt. L’association Aurore fournit le reçu à conserver en cas de vérification fiscale. Votre don permettra à l’Association Aurore d’optimiser l’accompagnement social des personnes fragilisées vers le logement, d’améliorer les conditions d’accueil dans les pensions de famille, les centres d’Hébergement d’Urgence ou en intermédiation locative.