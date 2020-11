Projet immobilier : IMOP, l’agence immobilière en ligne aux honoraires fixes de 4900 euros

A un moment où l’économie est sévèrement touchée, Imop permet aux particuliers de réduire leurs frais lors d’une transaction immobilière et donc de récupérer du pouvoir d’achat. Ceci est rendu possible par le digital

Avec son forfait fixe, l’agence immobilière digitale IMOP affiche des honoraires jusqu’à 5 fois moins chère que celle d’une agence classique. Un atout considérable en temps de crise sanitaire selon Laurent Sabouret, cofondateur.

Comment réussir un projet immobilier en 2021 ? « En prenant le meilleur du digital et de l’humain !, répond sans hésitation Laurent Sabouret, cofondateur d’IMOP, l’agence immobilière nouvelle génération. Modèle hybride parfaitement adapté à la crise sanitaire et économique, IMOP propose une solution 100% en ligne moins chère, mais aussi une solution 100 % humaine avec des experts immobiliers en île-de-France et dans chaque grande métropole. »

Résultats : 2 à 3 semaines pour vendre un appartement en moyenne à Paris, des honoraires fixes de 4.900 €, 5 fois moins chère que celle d’une agence classique*. »Avec IMOP, un projet immobilier se concrétise rapidement sans surcoût mais sans être seul », reprend Laurent Sabouret. « En prenant le meilleur des deux mondes, IMOP les réunit pour offrir toute l’expertise du terrain associée aux bons outils digitaux. Vendeur et acheteur gagnent du temps et de l’argent, c’est appréciable en ce moment, non ?« .

IMOP, le meilleur du digital

IMOP diffuse des annonces professionnelles auprès de 97 % des acheteurs potentiels grâce à la publication instantanée des annonces sur tous les portails immobiliers. Imop prend en charge la rédaction d’une annonce percutante, les photos professionnelles HD, les visites virtuelles, les vidéos immersives en 3D. Au préalable, Imop propose un service pour simplifier la récupération des documents liés à la vente et les partager en 1 clic. Lors de la vente, les vendeurs et les acheteurs reçoivent des notifications des rendez-vous et des comptes-rendus de visites.

L’expertise de l’humain

Un agent, expert d’un quartier et doté d’une solide expérience en immobilier (avec une moyenne d’âge de 45 ans), évalue le bien immobilier sur place et accompagne le vendeur jusqu’à la signature de l’acte authentique. Il réalise les visites, négocie et sélectionne les acheteurs (avec l’aide d’un courtier qui établit un scoring de leur capacité de financement). En plus de diffuser l’annonce du bien en ligne, il propose l’offre à son réseau d’acheteurs qualifiés, un vivier parfaitement ciblé. Résultats : pas de visite de curieux, des offres d’acheteurs solvables, une négociation professionnelle, une connaissance du terrain irremplaçable.

Des services IMOP

Outre l’accès à un réseau de partenaires de confiance (assureurs, courtiers, notaires, photographes), Imop propose ailleurs une protection juridique offerte pendant 1 an à compter de la vente au travers d’un partenariat unique avec AXA qui donne accès gratuitement à des experts juridiques et même au remboursement de frais d’avocats si nécessaire. Au programme aussi un accompagnement sur mesure avec une panoplie de services additionnels (diagnostics,travaux, déménagement). Enfin, IMOP dispose d’une offre Prestige pour les biens d’exception (qui permet d’accéder à une clientèle internationale et à des services supplémentaires (conciergerie, home-staging)

« A un moment où l’économie est sévèrement touchée, Imop permet aux particuliers de réduire leurs frais lors d’une transaction immobilière et donc de récupérer du pouvoir d’achat. Ceci est rendu possible par le digital, explique Laurent Sabouret, cofondateur d’IMOP. Mais le tout digital a ses limites car un projet immobilier est un moment très important et très impliquant pour un ménage et ne peut se faire en un clic. L’accompagnement humain et l’expertise terrain restent primordial et Imop se fait fort d’exceller sur ces 2 aspects depuis sa création.».

*20.000 € d’économie sur un bien vendu 500.000 € par rapport à une commission d’agence classique de 5 %