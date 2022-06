Par Ariane Artinian, le 29 juin 2022

Maître Alain Cohen-Boulakia, avocat associé au cabinet SBA associé est l’invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Alain Cohen-Boulakia, avocat associé au cabinet SVA est l’invité Mon Podcast immo d’Ariane Artinian. Il revient sur les recours contre l’encadrement des loyers, le prochain dispositif de plafonnement des loyers à 3,5% sur 1 an, et s’interroge sur la pérennité de ces mesures…