Immobilier Haute-Savoie : Une résidence Sully immobilier aux matériaux biosourcés

Par MySweet Newsroom, le 9 juillet 2022, mis à jour le 8 juillet 2022

Sully Immobilier inaugure à Samoëns une nouvelle Résidence de tourisme de 642 lits réalisée à partir de matériaux biosourcés

DR. Sully Immobilier

Ugo Le Roy Liberge, Directeur Général de Sully Immobilier Auvergne-Rhône-Alpes a inauguré une résidence de tourisme. Elle est située dans la station « Quatre Saisons » de Samoëns, au cœur du domaine skiable du Grand Massif. Cette dernière compte 102 appartements et 642 lits. Cette inauguration s’est faite en présence de Marie Durand, Directrice de la Résidence Club mmv SAMOËNS VILLAGE, de Jean-Charles Mogenet, Maire de Samoëns, d’Edith Martin Bonnenfant, Présidente de la Foncière des Alpes et de Bryce Arnaud Battandier, Directeur Général mmv.

Sully immobilier, qui a conçu et réalisé la résidence, est fier du partenariat avec la Foncière des Alpes. Cette dernière investit pour l’offre d’hébergement touristique dans les stations des Alpes du Nord. Le partenariat est également réalisé avec MMV. MMV est un opérateur hôtelier spécialiste des vacances dans les Alpes françaises depuis 30 ans, qui l’exploite désormais.

« L’Etoile du Giffre » s’intègre parfaitement dans son environnement. Elle s’inscrit également au sein de l’engagement de Sully Immobilier : mettre son savoir au service du développement de la région alpine.

« Nous nous félicitons d’avoir travaillé main dans la main et en bonne intelligence avec les différentes entreprises partenaires locales et la commune tout au long du projet, ainsi que du respect du calendrier prévisionnel dans le contexte actuel. L’exploitant, MMV, a pu prendre possession des lieux dès la fin mai. Mais ce qui me mets le plus en joie c’est le sourire de Marie Durant, Directrice de la résidence et des premiers clients », indique Ugo Le Roy Liberge.

Un projet récompensé par la FPI

En 2021, le projet a permis à Sully Immobilier de remporter sa 23ème Pyramide d’Argent. Celle-ci a été remise par la Fédération des Promoteurs Immobiliers des Alpes. Lauréate dans la catégorie « bas carbone », « l’Etoile du Giffre » est faite de matériaux biosourcés (bois et pierre de pays). Sully Immobilier a appliqué les critères de la réglementation RE 2020 E+ C-.

Composée de plusieurs bâtiments aux allures de chalets, l’« l’Etoile du Giffre » s’intègre parfaitement dans le paysage de Samoëns grâce au travail du cabinet d’architectes SOHO ATLAS IN FINE et à ses façades de bois et de pierre. L’édifice se situe à proximité du centre-bourg et des remontées mécaniques. En intérieur, la résidence offre à ses occupants des logements qualitatifs, des espaces à vivre conviviaux et récréatifs, une offre complétée de piscines (intérieure et extérieure), saunas, hammams, locaux à ski, etc…

Un projet ancré dans le territoire et son développement

Samoëns est une station-village d’altitude, à l’architecture préservée, qui dispose de nombreux atouts. Elle jouie d’un accès direct au domaine Grand Massif, l’un des plus grands domaines skiables de France. Il se compose de 139 pistes, de 62 remontées mécaniques, d’une base de loisirs, d’infrastructures sportives de premier plan et de commerces. Cette station demeure attractive toute l’année. Elle attire y compris au printemps et en été grâce à de nombreuses activités familiales et de nature. Il est possible d’y faire de la randonnée, de la pêche, du canyoning, du VTT…

Fiche technique

Adresse : 466 Route des Drugères, 74340 Samoëns. Promoteur : Sully Immobilier. Exploitant : MMV Vacances. Nombre d’appartements : 102. Nombre de lits : 642