Immobilier : Orpi débarque sur Tiktok pour toucher les jeunes

Accompagné par dentsu X et Hungry & Foolish, Orpi arrive sur Tiktok. L’objectif ? Toucher la jeune génération en mettant en scène la diversité des métiers de l’immobilier et ainsi leur donner envie de rejoindre la Coopérative.

Par MySweet Newsroom, le 19 juillet 2022

Bien que des agences immobilières locales soient présentent sur la plateforme, Orpi France est le premier réseau d’agences immobilières à s’y installer. L’objectif ? Accroître la visibilité de la marque auprès des 16- 25 ans.

Deux têtes d’affiche de Tiktok aux côté d’Orpi

Pour coller aux codes de la plateforme et rajeunir l’image de la marque, Orpi transforme sa campagne « marque employeur » en une série de « défis » immobiliers. Défis devant être relevés par deux influenceurs phares de Tiktok : Agathe.vrte (+752K followers sur la plateforme) et David Voinson (+844K).

Une campagne au ton décalé et moderne

Accompagnés de trois associés Orpi dans trois agences du Réseau (Le Pléssis-Trévise, Saint-Etienne et Paris) et au rythme d’un challenge par semaine, les influenceurs se retrouvent confrontés aux tâches emblématiques d’un collaborateur Orpi. Prospection, estimation ou encore rédaction d’une annonce, le quotidien du métier d’agent immobilier est mis en avant avec humour et pédagogie.

« Nous souhaitions mettre en lumière le quotidien de nos conseillers avec un ton décalé sans « gadgétiser la profession ». Il était important que ces défis soient incarnés par de vrais associés qui cassent l’image toute faite de l’agent immobilier», précise Carine Lesigne, directrice Marketing du réseau Orpi.

8 millions de vidéos vues

Une fois les défis réalisés, les vidéos de chacun des challenges sont postées depuis le compte Tiktok d’Orpi puis sponsorisées sur TikTok. En parallèle, chaque influenceur partage sur son propre compte les vidéos de ses propres défis.

Les défis se sont enchaînés au fil des semaines avec des vidéos enregistrant des résultats allant jusqu’à près de 8 millions de vidéos vues.