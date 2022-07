Immobilier : Keller Williams mise sur les Mega Agent Offices pour accélérer son développement

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par MySweet Newsroom, le 29 juillet 2022

Implantée dans l’hexagone depuis janvier 2017, Keller Williams France compte aujourd’hui 55 Market Centers en activité. La compagnie est présente sur plus de 80 départements, en métropole et en outremer. « Près de 75 seront ouverts dans les 12 prochains mois et 80 contrats de franchise devraient être signés d’ici la fin de l’année« , précise Armand Vartabedian, directeur du développement.

« Le constat est très positif après seulement 5 ans d’activité« , analyse Christophe Despeysse, directeur général délégué. Au-delà de notre présence accrue sur ces différents territoires, c’est surtout la confiance que nous portent les leaders et entrepreneurs locaux qui nous réjouit. »

Et Christian Fabre, le directeur général ajoute : « Nous avons beaucoup appris ces cinq premières années. Nous savons désormais que notre modèle et notre culture conviennent à beaucoup de françaises et français de tout horizon et de tout âge. »

KE veut 300 Mega Agent Offices sur le territoire national

Après avoir lancé KW Expand, Market Center digital au service des agents entrepreneurs qui habitent et évoluent dans des communes plus diffuses et des villages ruraux, à la fin de l’année 2021, Keller Williams France déploie maintenant une nouvelle strate de son modèle interdépendant : le Mega Agent Office (MAO).

Un modèle pour les agences indépendantes

Keller Williams France estime que 250 à 300 Mega Agent Offices pourraient voir le jour en France métropolitaine, en Corse et dans les DROM-COM. Ce modèle s’adresse particulièrement aux agences indépendantes qui souhaitent préserver leur emplacement et leur renommée locale tout en bénéficiant des outils, des services et de l’envergure de la famille internationale KW. Et ce, sans aucun droit d’entrée demandé par la franchise.

« Il s’agit de personnaliser notre accompagnement afin de garantir, avec le gérant de l’agence candidate, que sa situation géographique mérite d’être préservée et que les équipes en place sont intégralement en accord avec notre culture unique », détaille Christian Fabre.

Sur les pas du grand frère américain …

Ce n’est pas la première fois que la compagnie née du modèle unique co-fondé par Gary Keller et Joe Williams présente une opportunité innovante et disruptive. « Le monde et notre industrie avancent vite, avec leurs lots de changements, de surprises et d’inattendus« , précise Jérôme Fabre, président de Keller Williams France. Nous nous devons d’implémenter les mêmes outils et services que nos amis américains l’ont fait en 40 ans, mais en quatre fois moins de temps ! Nous ne pouvons pas attendre pour accompagner et impacter positivement la carrière et, nous l’espérons, la vie de nos Agents et de leurs clients.«

» C’est ainsi que Keller Williams, créé en 1983 à Austin (Texas), est devenue la compagnie immobilière de référence pour les agents et leurs clients outre-Atlantique. De nouveaux et nombreux talents nous rejoignent régulièrement au siège ou dans notre centre de formation et de performance pour poursuivre cette aventure et nous permettre de créer le support et l’accompagnement adéquats« , complète-t-il.