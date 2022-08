Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l’immobilier 2022 : Rendez-vous les 5 & 6 décembre

Après une première édition hybride en 2021, la FNAIM donne rendez-vous au Carrousel du Louvre les 5 et 6 décembre prochains pour 2 journées riches en contenus et rencontres en présentiel et en digital. Dépêchez-vous : les inscriptions sont ouvertes.

Par MySweet Newsroom, le 1 août 2022

Le Carrousel du Louvre, à Paris, sera de nouveau le théâtre, début décembre, du Congrès de la FNAIM et du Salon des professionnels de l’immobilier, après un rendez-vous exclusivement digital en 2020, contexte sanitaire oblige, ainsi qu’un 1er rendez-vous hybride en 2021.

Objectif : retrouver les congressistes, fidéliser les nouveaux e-congressistes et assurer une visibilité maximale aux exposants et à l’ensemble des tables rondes, débats et autres ateliers qui jalonneront cette édition. Les inscriptions sont ouvertes.

Le plein de nouveautés pour l’édition 2022

Pour cette 76ème édition, le Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l’immobilier réserve aux futurs visiteurs un lot de nouveautés :

Deux formations animées par l’École Supérieure de l’Immobilier (ESI) et éligibles à l’obligation de formation continue des détenteurs de la carte professionnelle :

– « La relation client dans les métiers de l’immobilier »

– et « Énergie – depuis un DPE, accompagner son client (co) propriétaire dans sa rénovation »

Un village éco-rénovation mettant en avant les acteurs clés du changement

Un atelier » Le Grand Pari(s) de l’Immo » – conçu et animé par la Chambre FNAIM du Grand Paris sur la politique du logement en Île-de-France

Des ateliers animés par les équipes de la FNAIM sur leur stand, afin de répondre aux questions des professionnels adhérents ou non adhérents

Une zone de convivialité agrandie pour permettre des temps d’échanges, de dialogue et de partage entre professionnels.

Fabien Galthié, Philippe Bloch, Vincent Desportes, Virginie Raisson-Victor …

Et toujours bien sûr autant de place aux plénières et ateliers, pour des temps d’échanges à destination de l’ensemble de la profession autour d’une thématique chère à la Fédération : l’engagement.

Parmi les temps forts, donc : la conférence d’ouverture du lundi 5 décembre, menée par Jean-Marc Torrollion Président de la FNAIM, qui dressera le bilan de son mandat à l’aune de la passation de pouvoir avec son successeur, qui aura la charge de présenter sa feuille de route. À la traditionnelle séquence politique, s’ajouteront des intervenants de renom chargés d’animer plénières et ateliers :

Fabien Galthié – Entraîneur-sélectionneur de l’équipe de France de rugby ;

– Entraîneur-sélectionneur de l’équipe de France de rugby ; Philippe Bloch – Entrepreneur, auteur, conférencier, expert du service client ;

– Entrepreneur, auteur, conférencier, expert du service client ; Vincent Desportes – Général de division ;

– Général de division ; Virginie Raisson-Victor – Spécialiste en relations internationales, analyste en prospective, Présidente GIEC Pays de Loire.

Pour conclure la première journée du Congrès, la FNAIM et son partenaire sponsor GALIAN proposent d’assister en début de soirée à un show musical explosif, récompensé par « le Molière du meilleur spectacle musical », au sein même du Carrousel du Louvre : Les Franglaises !

Le Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l’immobilier, une nouvelle fois partenaire du « Palmarès de l’immobilier »

Rendez-vous incontournable des acteurs de l’immobilier en France, le Palmarès de l’Immobilier récompense les meilleures agences immobilières au travers de 15 prix. VITRINEMEDIA, Bientôt-Vendu, Opinion System et Mysweet’immo sont conjointement associés pour organiser cette 9ème édition. En tant que partenaire de l’événement, la FNAIM aura le plaisir d’accueillir cette remise des prix.

Objectif : rassembler un maximum de professionnels adhérents ou non adhérents

Consciente de la nécessité de faire de ce rendez-vous un temps d’échanges et de rencontres pour les professionnels, la FNAIM incite ces derniers à venir le plus nombreux possible avec un tarif dégressif pour les réservations de groupe… et une réduction de 30% pour les inscriptions avant le 6 novembre.